SPINETOLI – Un’estate di tanti all’insegna di concerti, letture, musica e degustazioni e dedicata ai bambini. Si parte l’8 luglio e ad agosto arrivano Giobbe Covatta, Nada e Fiorella Mannoia.

“Le associazioni quest’anno– commenta il Sindaco Luciani – a causa delle restrizioni delle normative Covid, hanno ritenuto opportuno non organizzare gli eventi. L’Amministrazione, insieme alla Pro Loco, si è fatta per questo carico della realizzazione del calendario estivo, un calendario che si svolgerà nelle tre zone della città: Spinetoli capoluogo, Pagliare e San Pio X. Gli eventi sono stati pensati anche per aiutare le attività commerciali ad avere un maggiore flusso di clientela”.

“Il Comune – aggiunge l’Assessore Lory Maria Mscetti – è stato di raccordo tra i vari eventi, per spalmarli in tutto il calendario e ha organizzato i più importanti: i due concerti alle ore 21: il 16 agosto Giobbe Covatta sarà a San Pio X, il 17 agosto Nada in Piazza Leopardi e il 22 agosto Fiorella Mannoia in Piazza Kennedy, sempre alle ore 21”.

Non mancheranno appuntamenti per gli appassionati di letture grazie al Club dei Lettori – nato grazie al dottor Vincenzo Eusebi – che si svolgeranno a luglio e agosto in Piazza Belvedere, alle 18:30. Si comincia con il professor Gabriele Vecchioni l’8 luglio, la dottoressa Mara Mattioli (23 luglio), il professor Seghetti e la professoressa Fiore (29 luglio), il professor Giacomo Pierantozzi (5 agosto), il professor Francesco Ciabattoni (12 agosto) e Paola Calarossi (26 agosto).

Per i bambini (6-14 anni) sono state pensate delle attività per tutta l’estate che svilupperanno diverse tematiche per conoscere meglio il territorio in cui abitano. Il progetto si chiama EducAttori di Cambiamento e le iniziative itineranti si terranno nelle seguenti date: 9 luglio, ore 17, in Piazzetta delle volte, il Teatro sociale; 20 luglio, ore 19 in Piazza Roma, Coro bambini; 24 luglio, ore 17 in Piazza Roma, Animazione e gonfiabili; 28 luglio, alle ore 17 al Bocciodromo di San Pio X, Laboratorio e Cineforum; 29 luglio, alle ore 17:30 al Parco Eusebi, Giochi e pulizia parco; 2 agosto, alle ore 17:30 a San Paolo, Giochi e Pulizia parco; 3 agosto,alle ore 17 in Piazza Roma, Laboratorio teatrale per bambini; 5 agosto, dalle ore 17 alle 21 in Piazza Kennedy, Laboratorio e Cineforum; 6 agosto, alle ore 17 in Piazza Kennedy, Animazione e Gonfiabili; 11 agosto, alle ore 17 al Palazzetto, Consigli comunali baby; 23 agosto, alle ore 17 in Centro storico, Mini guide per bambini.

Saranno 5, e sempre alle ore 21, gli appuntamenti con Sipario Aperto. Il 18 luglio e il 13 agosto andrà in scena Vizi e Vizietti, prima in Piazza Roma e poi in Piazzetta delle volte, il 30 luglio (Piazzetta delle volte) e il 27 (Piazzetta delle volte ) e 29 agosto (Piazza Roma) sarà la volta de Il Cornuto immaginario.

L’8 agosto, sempre in Piazza Roma, alle ore 21 il professor Matteo Calvaresi – spinetolese di origine e luminare di fama internazionale per le sue ricerche – parlerà di Nanotecnologie per il futuro.

Una novità di quest’estate riguarderà il Centro storico. “Abbiamo pensato a delle serate- anticipa Marco Neroni della Pro Loco- in cui si potranno visitare gratuitamente i musei e si potranno degustare vini e piatti tipici. La manifestazione si chiamerà Belvedere Divino, degustazione al tramonto e partirà da metà luglio”

