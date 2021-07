ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cesena le prestazioni sportive del centrocampista Michele Collocolo, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

Tarantino classe ’99, Collocolo è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, club con cui ha esordito in Serie C nel primo dei tre anni di militanza. Nella s.s. 2018/19 va a farsi le ossa in Serie D nelle file dell’FC Francavilla per poi tornare l’anno successivo in Serie C con la maglia del Rende (gir. C): 30 le presenze collezionate fra campionato e playout e anche il primo gol fra i professionisti nel match contro la Virtus Francavilla. Nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Cesena nel girone B di Serie C: 29 le presenze e 3 i gol messi a segno contro Gubbio, Triestina e Sambenedettese. L’ultima partita disputata da Collocolo è relativa al primo turno playoff contro il Mantova lo scorso 8 maggio.

Il Ds Lupo, ha definito così il giovane centrocampista: “Valutiamo anche il mercato estero, Collocolo è un giocatore di quantità con buone capacità tecniche. Castorani ha facilità di corsa e inserimento e senso del gol ed è prezioso per questo

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.