ASCOLI PICENO – Teatro, musica, canto, disegno e molto altro. Diversi laboratori multidisciplinari per ragazzi sono in partenza ad Ascoli. Si tratta della Summer School E-State con MeTe, presentata nella giornata del 28 luglio in conferenza stampa presso Sala De Carolis e Ferri – Palazzo dell’Arengo.

Per cinque settimane, a partire dal prossimo lunedì, ragazzi normodotati e diversamente abili parteciperanno a una serie di laboratori interdisciplinari di arte integrata presso il Centro di educazione ambientale Aula Verde di Castel Trosino.

Previste attività di laboratoriali multidisciplinari: laboratorio di teatro Sociale (drammatizzazione di tematiche sociali), Laboratorio di Musica e Canto, Laboratorio di disegno creativo, Laboratorio di Play Circus lab e Laboratorio di Movimento Creativo e video creatività.

Durante ciascuna settimana (dal lunedì al venerdì con orario 8:30-13) è prevista la partecipazione di un massimo di 15-20 ragazzi normodotati e con disabilità. Le prime quattro settimane saranno dedicate ai ragazzi dai 18 ai 35 anni, l’ultima settimana sarà invece rivolta ai più piccoli frequentanti le scuole elementari e medie.

Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni e il Presidente dell’associazione La Casa di Asterione Roberto Paoletti.

