CASTEL DI LAMA – “Giovedì 12 agosto, dalle ore 9 sino alle ore 11.30/12 sarà presente in via della libertà (davanti ai campi da tennis) il camper vaccinale. Chi vuole vaccinarsi ha un’opportunità in più vicino casa e senza necessità di prenotazione”.

Così il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, il 10 agosto in una nota diffusa sui Social.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.