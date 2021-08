ACQUASANTA TERME – Iniziativa sociale e culturale.

Sabato 28 e domenica 29 agosto, nella splendida cornice di Fornara di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno, tornerà la magia di Sibyllarium, il festival fantasy di Fate Sibille, Cavalieri e Animali Magici. Folletti, gnomi, fatine ci aspettano a Fornara per due giorni dedicati alla grande festa di fine estate con laboratori, spettacoli, giochi, musica.

Grazie al supporto logistico dell’Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme e il sostegno del Bim Tronto, di Mete Picene e di Coop Alleanza 3.0, la Compagnia dei Folli anche quest’anno è riuscita ad organizzare Sibyllarium adattando ogni momento del festival nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nato nel 2016 con l’intento di diventare un evento itinerante per valorizzare l’entroterra piceno, Sibyllarium è strettamente legato agli eventi sismici che hanno colpito il territorio del centro Italia. Proprio per questo il Festival è parte del progetto “Marche in Vita – Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con il Consorzio Marche Spettacolo e Amat per la promozione di attività nei Comuni colpiti dal terremoto. Ed è nell’ambito del progetto “Marche In Vita” che si inserisce l’anteprima gratuita di venerdì 27 agosto con lo spettacolo “In fabula” della Compagnia dei Folli. Offerto in forma totalmente gratuita dagli organizzatori di Sibyllarium, lo spettacolo di venerdì 27 agosto prevede l’ingresso solo su prenotazione e con posti limitati (prenotazione su www.sibyllarium.it) proprio per rispettare le normative anti-covid.

La festa di Sibyllarium si svolgerà sabato 28 e domenica 29 dalle 11:30 del mattino fino alla sera. Durante la giornata a Fornara di Acquasanta Terme si alterneranno spettacoli,laboratori, giochi, momenti di relax, il tutto per immergersi in un mondo colorato e magico animato da piccole creature del bosco tra le quali gnometti e fatine. Fornara diventerà un vero e proprio regno della fantasia in cui giocare tra grandi e piccini per scoprire un mondo diverso di vivere la natura e il nostro territorio, tra rispetto e conoscenza.

Tanti gli ospiti di questa sesta edizione di Sibyllarium Festival: torna Falcong, il nostro amico Giovanni Granati con i suoi rapaci che ci mostrerà la nobile arte della falconeria; L’Abile Teatro con lo spettacolo “Mago per svago”; la compagnia Lannutti&Corbo con “All’incirco Varietà”; la Compagnia del Rospo Rosso con le sue fantastiche marionette e l’amazzone Loretta con l’unicorno Zaff. Non mancherà la Compagnia Piccola Carovana con il Fauno che è divenuto simbolo di Sibyllarium e quest’anno balleremo a ritmo di musica celtica con i 50 Celt – Celtic Rock. A far divertire grandi e piccini anche l’accampamento di cavalieri dei Fortebraccio Veregrense che daranno vita a simulazioni di combattimento storico e a conclusione della serata anche una lezione di astronomia per osservare le stelle e la volta celeste. Indiscussi protagonisti con i loro personaggi saranno l’immancabile Compagnia I Guardiani dell’Oca e la Compagnia dei Folli che oltre a seguire l’organizzazione realizzerà lo spettacolo di chiusura.

Per partecipare a Sibyllarium consigliamo un abbigliamento comodo, un copricapo per il sole e qualcosa di più pesante per la sera, una coperta o un asciugamano per stendersi sul prato. Durante tutta la festa sarà allestito un punto street food e un punto pic-nic.

In seguito all’emergenza sanitaria, gli ingressi alla festa saranno limitati ed è privilegiato e consigliato l’acquisto on-line dei biglietti sul sito www.sibyllarium.it . Si ricorda che per partecipare all’evento sarà richiesto il possesso del Green Pass o di un tampone negativo. Info: 3339053322.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.