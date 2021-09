Partenza alle ore 18 dal Circolo Elio Fabrizi in Piazza Fausto Coppi a Santa Maria Goretti

OFFIDA – “Vuoi fare attività fisica? Ami stare in compagnia? Ti piace stare all’aria aperta?”. E’ questo l’invito formulato a persone di ogni età da parte dei promotori di “Salute in cammino”, iniziativa di promozione della salute che si svolgerà giovedì 9 settembre alle ore 18 con partenza dal Circolo Elio Fabrizi in Piazza Fausto Coppi a Santa Maria Goretti di Offida.

Si tratta di una camminata sportiva, organizzato nell’ambito delle attività del progetto “Destinazione benessere Offida sport 2021”, promosso dall’assessorato allo sport del Comune di Offida, coordinato dall’Unione Sportiva Acli Marche, realizzato in collaborazione con il Circolo Elio Fabrizi e cofinanziato dalla Regione Marche.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria con un messaggio al numero 3939365509 (indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della camminata entro il 7 settembre).

E’ previsto un tetto massimo di 50 partecipanti. Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. Si consigliano abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata ad altra data.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.