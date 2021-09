MALTIGNANO – Appuntamento sociale e salutare.

Domenica 12 settembre è la Giornata mondiale del Qi Gong per la salute.

In occasione di tale ricorrenza si svolgerà una lezione di Qi Gong e Tao Yoga tenuta dall’insegnante Paolo Clementi in collaborazione con l’insegnante Eugenia Brega.

L’appuntamento è fissato per le ore 9 presso la pineta degli impianti sportivi in via Como a Caselle di Maltignano ed è a partecipazione gratuita.

La manifestazione è organizzata nell’ambito dell’iniziativa “In corpore sano”, finanziata dalla Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2012 ed in particolare con la misura 7 della Deliberazione di Giunta Regionale 868/2020, ai comuni di Folignano e Maltignano.

Per partecipare occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

Durante le camminate saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid, l’utilizzo della mascherina obbligatorio.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “In corpore sano” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.