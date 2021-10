ANCONA – Il 46% dei marchigiani è sovrappeso e addirittura un 10% ha raggiunto livelli di obesità. Numeri sui quali non hanno influito le restrizioni del covid, dato che si tratta delle stesse percentuali del periodo pre pandemia, stando all’analisi di Coldiretti Marche sui dati Istat in occasione dell’Obesity Day 2021 promosso da oltre dieci anni dall’Adi il 10 ottobre di ogni anno.

La media delle Marche è superiore sia alle altre regioni del Centro che del Nord Italia.

Non va meglio per i più piccoli: l’Istituto Superiore di Sanità ha calcolato che più del 30% dei bambini marchigiani tra gli 8 e i 9 anni ha problemi di peso (9% obesi), il 25% non svolge alcuna attività fisica e un 8% salta la colazione mattutina. Partendo da questi dati, la Coldiretti Donne Impresa ha promosso il progetto di educazione alimentare nelle scuole con lezioni in programma nelle fattorie didattiche e nei laboratori del gusto organizzati nelle aziende agricole e in classe. Un progetto educativo al quale finora hanno aderito numerosi istituti scolastici in tutta la regione per circa 4mila alunni coinvolti.

“L’educazione alimentare delle nuove generazioni diventa cruciale. Per questo è strategico qualificare anche l’offerta delle mense scolastiche con cibi locali a km 0 che valorizzano le realtà produttive nazionali e garantiscono genuinità e freschezza”, commentano da Coldiretti

