ASCOLI PICENO – Picenworld continua con i suoi appuntamenti serali rivolti ai bambini: si potranno utilizzare gli spazi museali in maniera ludica e divertente sfruttando la particolarità di un orario insolito in cui la permanenza nelle sale museali sia pensata come un momento di svago. Saranno affrontati i temi legati alla civiltà picena sotto forma di giochi, quiz, cacce al tesoro e molto altro.

L’evento si svolgerà dalle 20.30 alle 23, dando l’opportunità ai genitori di passare una serata diversa, passeggiando per le vie del centro o andando a cena soli.

Sabato 23 ottobre: La sfida dell’armilla

I Piceni che nell’antichità abitavano la nostra città, erano un popolo fiero e forte. I ragazzi e le ragazze più meritevoli, partivano per un viaggio pieno di avventure e scoperte che li avrebbe resi saggi e valorosi.

Durante il viaggio li attendevano sei prove, una per ogni nodo dell’armilla sacra simbolo della vita.

Completando le prove, i ragazzi potevano tornare a casa con l’armilla completa ed essere riconosciuti valorosi.

Vivi l’avventura dei giovani Piceni alla scoperta del segreto dell’armilla.

Picenworld Museum

Dalla grande famiglia di Opera Società Cooperativa nasce Picenworld Museum.

Aperto al pubblico dal 18 settembre, è situato nel centro storico di Ascoli Piceno in Corso Vittorio Emanuele 44.

Il museo racconta l’antica civiltà picena tramite un itinerario esperienziale immersivo e fortemente interattivo che si articola in videoproiezioni e strumenti digitali, come ricostruzioni 3D o tecnologie di gesture recognition.

L’intento di Picenworld è quello di creare una forte sinergia tra polo culturale e l’intero contesto territoriale: attraverso vari progetti si darà la possibilità ai visitatori di poter contestualizzare le conoscenze sugli usi delle antiche popolazioni autoctone e confrontarle con le peculiarità del territorio odierno, favorendo un’esperienza a tutto tondo che completi l’offerta culturale e turistica.

Il Museo propone inoltre un ricco programma educativo per le scuole, consultabile all’indirizzo www.picenworldmuseum.it.

