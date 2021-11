ANCONA – Il Consigliere regionale della Lega Andrea Maria Antonini, Presidente della III Commissione ‘Ambiente e Governo del Territorio’, annuncia il prossimo step a cui è chiamata la Regione Marche per il sostegno alle politiche abitative popolari.

“Assicurare il diritto all’abitazione è tra le priorità che una Pubblica Amministrazione deve perseguire – esordisce Antonini -. Con la riforma proposta dalla Lega e approvata in estate sono stati introdotti finalmente nuovi elementi normativi che facilitano l’accesso agli alloggi popolari a determinate categorie di persone fino ad allora non sostenute: padri e madri single o separati e con figli a carico, giovani coppie sotto i 35 anni, donne vittime di violenze domestiche. A ciò si aggiungono le quote di riserva per appartenenti a Forze Armate o Vigili del Fuoco. Infine – prosegue sempre sulla nuova legge 16/2021 – sono stati aumentati i punteggi per l’accesso in graduatoria ai residenti da più anni nel comune e disabili”.