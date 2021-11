OFFIDA – Sabato 13 novembre, all’Enoteca regionale di Offida, si è tenuto “Letture in Musica” un incontro di promozione alla lettura e alla musica in famiglia, per genitori e bambini dai 0 ai 6 anni, in collaborazione con il presidio Nati per Leggere attivo presso il nido La Baia di Peter Pan e con Nati per la Musica, un progetto al quale il Comune intende aderire in collaborazione con l’istituzione musicale G. Sieber.

All’iniziativa hanno preso parte, oltre agli amministratori locali, agli uffici comunali e ai volontari dei due progetti, anche due pediatri: la dottoressa Laura Olimpi e il dottor Stefano Bollettini.

I numerosi genitori con i figli hanno partecipato attivamente, con particolare attenzione a quanto è stato loro proposto: letture e consigli di letture per bambini in età prescolare e sperimentazioni musicali con voce, corpo e strumenti.

La partecipazione così numerosa, considerando il delicato momento storico che stiamo vivendo, sta a sottolineare la particolare valenza di queste iniziative che contribuiscono a diffondere cultura dell’infanzia.

“Leggere a fare musica insieme ai genitori – conclude l’Assessore Isabella Bosano – sono attività fondamentali per la crescita dei bambini e rafforza il legame famigliare. Creano un ponte ideale per l’incontro tra gli adulti e i più piccoli”.

