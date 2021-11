ASCOLI PICENO – Gli uffici amministrativi del Servizio Pubblica Istruzione si trasferiranno dall’attuale sede ubicata in corso Mazzini, 90.

Di seguito il comunicato dal Municipio:

“Si informa la cittadinanza e, in particolare, l’utenza dei seguenti servizi scolastici:

– Servizio Asili Nido

– Servizio Refezione Scolastica

– Servizio Trasporto Scolastico

che, in data 20 Novembre, gli uffici amministrativi del Servizio Pubblica Istruzione si trasferiranno dall’attuale sede ubicata in corso Mazzini, 90 (Polo Culturale S. Agostino) presso la nuova sede ubicata in via Giusti, al piano primo, sopra agli Uffici dell’Anagrafe.

Al fine di garantire la piena funzionalità dei Servizi e, nel contempo, di ridurre al minimo il disagio per l’utenza, gli Uffici resteranno chiusi al pubblico nella sola giornata di Lunedì 22 Novembre.

Si comunica, altresì, che rimarranno invariati gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici che torneranno ad essere attivi nella giornata di martedì 23 Novembre p.v.

Il ricevimento dell’utenza nella nuova sede di via Giusti sarà regolamentato secondo il seguente orario, considerato l’elevato numero delle famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici e le peculiarità di questi ultimi che, spesso, richiedono un colloquio diretto e riservato in quanto coinvolgono minori”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.