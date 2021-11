ASCOLI PICENO – “Il progetto per la nuova strada Salaria condiviso con il compianto Sindaco Aleandro Petrucci di Arquata ed il Sindaco Sante Stangoni di Acquasanta, sta procedendo in modo spedito”. A darne conferma dopo le anticipazioni date dal Commissario Fulvio Soccodato è la consigliera regionale ed ex Vicepresidente Anna Casini.

“Il lavoro intrapreso negli anni passati continua senza alcuna variazione” afferma Casini “vengono anzi confermate le decisioni strategiche che ritenevo necessarie, a partire da quella su Mozzano. Verrà infatti risolto l’annoso problema della sicurezza stradale della frazione ascolana”.

“Il commissario Soccodato, che ringrazio per la sua lungimiranza, professionalità e attenzione per le nostre aree interne” continua l’esponente Dem “ha confermato che dopo la ripartenza del cantiere a Trisungo interrotto a causa del fallimento della ditta esecutrice dei lavori, sarà anche completato l’adeguamento dell’attuale tracciato. Ad Acquasanta invece, come da progetto condiviso verrà realizzato uno svicolo prima del comune per consentire a chi vorrà di entrare nel borgo per acquisti, cure termali etc, mentre chi invece avrà necessità di procedere spedito per Roma sceglierà di percorrere 4 km in galleria. Un’occasione per Acquasanta per poter riprogettare il paese attualmente tagliato in due dalla Salaria. Anche a Favalanciata il commissario Soccodato ha confermato che verrà allargata la attuale sede stradale e saranno migliorate le curve”

“Le opere pubbliche in tema di infrastrutture hanno tempi di gestazione molto lunghi” conclude Casini “sono felice che il Commissario Soccodato e il Commissario Legnini proseguono spediti in coerenza con quanto pianificato insieme.”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.