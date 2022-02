ASCOLI PICENO – Chiusasi la sessione del mercato di riparazione, il direttore sportivo dell’Ascoli Calcio Marco Valentini fa il punto della situazione in casa bianconera.

“Quando sono arrivato avevo ribadito che avremmo operato su due linee – afferma il dirigente – dare all’allenatore un organico più completo, considerando che si gioca in 16, e l’obiettivo è stato raggiunto; la seconda direttiva era ridurre il monte ingaggi, cedendo quei calciatori che non rientravano nei programmi. Un’altra componente importante, di cui avevo parlato alla presentazione, era che volevo giocatori che parlassero di un noi e non di io, chi ragionava con l’io non è più in squadra. Rinforzarsi, abbassare il monte ingaggi e cedere i giocatori non funzionali al progetto, erano queste le priorità; abbiamo abbandonato il trequartista e così abbiamo operato per accontentare il disegno tattico del mister prendendo degli esterni. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, sia in entrata che in uscita; Barone ha risolto il contratto in essere con noi. Abbiamo operato in maniera chirurgica, non abbiamo stravolto la squadra anche considerando il girone di andata, chi è arrivato era la prima scelta che ci eravamo prefissasti con l’allenatore“.

“Negli ultimi giorni abbiamo completato lo scacchiere anche per un discorso di liste – prosegue Valentini – le operazioni principali le abbiamo fatte nei primi giorni. Non ci sono state trattative diverse, siamo stati bravi e fortunati a prendere chi volevamo, il campo sarà il giudice supremo e dirà se ci siamo rinforzati veramente. A volte ci si rafforza togliendo giocatori e non comprandoli, vanno assecondato i pensieri di chi non vuole rimanere, chi è arrivato è super motivato, ho fatto poca fatica a convincerli. Donis e Spendlhofer sono fuori lista, non rientrano tra i nostri piani e pensiamo alla risoluzione. Saric e Dionisi? Non è arrivata nessuna richiesta e comunque non li avremmo lasciati partire. Felicioli è infortunato e starà fuori fino a marzo, serviva quindi un altro esterno sinistro per avere sempre una coppia nei ruoli”.

