ASCOLI PICENO- Sono 22 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la partita di domani col Benevento, valida per la 4^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma domani, alle ore 18:30, al “Ciro Vigorito” di Benevento.

PORTIERI: Bolletta, Guarna, Leali

DIFENSORI: Baschirotto, Bellusci, Botteghin, D’Orazio, Falasco, Quaranta, Salvi, Tavcar

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Collocolo, Maistro

ATTACCANTI: Bidaoui, De Paoli, Dionisi, Iliev, Palazzino, Ricci, Tsadjout

Squalificati: Saric

Diffidati: Caligara, Collocolo, D’Orazio, Iliev

Indisponibili: Eramo, Felicioli, Franzolini, Paganini

Cambia l’Assistente VAR di Benevento-Ascoli: Federico Dionisi de L’Aquila sarà sostituito da Daniele Paterna di Teramo.

L’Ascoli Calcio comunica che, dall’ultimo controllo effettuato, è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Nel contempo un tesserato, precedentemente positivo, si è negativizzato.

Per questo restano tre i componenti del gruppo squadra positivi e in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni. Il resto del gruppo è monitorato dallo staff medico, come da Protocollo Federale.

