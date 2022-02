ASCOLI PICENO – “L’ombra del giorno” in anteprima nazionale ad Ascoli Piceno.

Mercoledì 23 febbraio, “L’ombra del giorno”, il nuovo film del regista Giuseppe Piccioni prodotto da Lebowski con Rai Cinema, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, sarà proiettato in anteprima nazionale alle ore 18:00 presso il Cinema Odeon 6, in viale Marcello Federici, e alle ore 21:00 presso il Nuovo Cineteatro Piceno, in Largo Alessandro Manzoni.

Per l’occasione saranno presenti nelle sale il regista ascolano Giuseppe Piccioni, l’attore e produttore Riccardo Scamarcio e l’attrice Benedetta Porcaroli, che introdurranno la pellicola e saluteranno gli spettatori.

Il film “L’Ombra del giorno” è patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, con il contributo della Regione Marche e della Fondazione Carisap e uscirà nelle sale con 01 Distribution il 24 febbraio.

