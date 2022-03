I bianconeri vanno sotto 2-0 per le reti di Rodriguez al 24′ e di Coda al 56′, riaprono il match con Ricci al 70′ creando diverse occasioni per trovare il pari prima che ancora Coda su Rigore al 95′ chiuda definitivamente la partita

Lecce-Ascoli, match valido per la 27^ giornata di Serie B, mercoledì 2 marzo ore 18.30 stadio “Via del Mare” di Lecce.

Formazioni:

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Calabresi, Tuia (81′ Simic), Barreca; Helgason (81′ Bjorkengren) , Hjulmand, Gargiulo; Rodriguez (61′ Strefezza), Coda, Ragusa (61′ Listkowski (90′ Blin)). A disp.: Bleve, Vera, Gallo, Majer, Asencio. All.: Baroni

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Salvi (62′ Baschirotto), Botteghin, Bellusci, D’Orazio; Buchel, Saric; Paganini (62′ Ricci), Maistro (69′ Caligara), Bidaoui (62′ Dionisi); Tsadjout (67′ Iliev). A disp.: Guarna, Tavcar, Quaranta, Collocolo, Eramo, De Paoli, Falasco. All.: Sottil

Arbitro: Abisso (Palermo). Assistenti: Fiore (Barletta) e Mokhtar (Lecco). IV Ufficiale: Arena (Torre del Greco). Var: Piccinini (Forlì) e Margani (Latina).

RETI: 24′ Rodriguez, 56′ Coda, 70′ Ricci, 95′ Coda (R)

AMMONIZIONI: 25′ Helgason, 32′ Bellusci, 39′ Salvi, 78′ Tuia

ESPULSIONI:

NOTE: Spettatori: 5.359 di cui 40 tifosi bianconeri. Recupero: 1′ p.t., 5′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90′ + 7′ Si conclude la gara, il Lecce batte l’Ascoli 3-1

90′ + 5′ Gol del Lecce: Coda batte Leali dal dischetto

90′ + 3′ Rigore per il Lecce: sul contropiede dei salentini Baschirotto atterra Coda in area bianconera

90′ + 2′ Cross di Baschirotto dalla destra, Hjulmand respinge in fallo laterale

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

90′ Ultimo cambio della gara: Listkowski lascia il posto a Blin

88′ Caligara tocca per Dionisi che calcia in porta, il suo tiro deviato finisce in angolo

88′ Iliev supera Gendrey sulla trequarti che lo atterra, punizione per l’Ascoli dai 30 metri

86′ Occasione Ascoli: Caligara calcia da fuori area e colpisce il palo interno con Gabriel battuto

85′ Ricci si libera al tiro dai 25 metri, Gabriel devia in corner

84′ Bianconeri ancora pericolosi dal calcio d’angolo: Iliev di testa mette di poco alto

84′ Ascoli pericoloso con un tiro cross di Ricci, Gabriel con un riflesso toglie il pallone dall’incrocio dei pali

81′ Doppio cambio nel Lecce: fuori Helgason e Tuia, dentro Bjorkengren e Simic

79′ Il tiro da fermo di Caligara si infrange sulla barriera

78′ Dionisi se ne va a Tuia sulla trequarti che lo mette giù: punizione per l’Ascoli e cartellino giallo per il difensore leccese

77′ Occasione Ascoli: Ricci da centro area calcia alto sull’assist ancora di Saric

75′ Ci prova Dionisi al volo dal limite, Gabriel accompagna il pallone fuori

74′ Caligara ne se va sulla destra e la mette in mezzo, la difesa salentina allontana in fallo laterale

72′ Coda stacca di testa sul cross di Gargiulo, palla a lato non di molto

72′ Il Var conferma la rete dei bianconeri

71′ Controllo del Var in corso sul gol dell’Ascoli

70′ Goooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!! Ricci batte Gabriel da centro area sull’assist di Saric

69′ Quinto ed ultimo cambio per l’Ascoli: Caligara prende il posto di Maistro

68′ Ricci prova a lanciare Baschirotto sulla destra dopo un cambio di gioco di Maistro, palla però troppo lunga

67′ Altra sostituzione per l’Ascoli: fuori Tsadjout per Iliev

65′ Palla di Baschirotto per Tsadjout fermato però per fuorigioco di rientro

62′ Triplo cambio nell’Ascoli: dentro Baschirotto, Dionisi e Ricci per Salvi, Paganini e Bidaoui

60′ Occasione Lecce: Ragusa se ne va da solo in contropiede e si trova a tu per tu con Leali che non si fa passare

59′ Barreca anticipa di testa Paganini sul traversone preciso di D’Orazio

56′ Raddoppio del Lecce: Coda batte di tacco Leali dopo che il portiere bianconero aveva respinto due volte i tiri di Rodriguez e dello stesso Coda da distanza ravvicinata

55′ Lancio di Buchel verso Tsadjout, Gabriel lo anticipa bloccando la sfera

53′ Salvi atterra Rodriguez sulla trequarti, punizione per il Lecce

50′ Ci prova Calabresi dalla distanza, palla a lato

49′ Lecce pericoloso con Ragusa: l’attaccante, servito da Coda, si trova a centro area davanti Leali, D’Orazio lo anticipa mandando sul fondo

48′ Saric cerca Tsadjout con un filtrante, Hjulmand in scivolata devia in fallo laterale

46′ Cross dalla trequarti di D’Orazio, Hjulmand allontana di testa

46′ Inizia la seconda frazione di gioco

SECONDO TEMPO

45′ + 1′ Si chiude il primo tempo con il Lecce in vantaggio per 1-0

45′ Concesso un minuto di recupero

45′ Occasione Ascoli: sugli sviluppi del corner Bellusci serve Paganini che di testa impegna Gabriel in una parata acrobatica

44′ Scambio Bidaqoui Maistro sulla sinistra, il suo tiro a giro è deviato da Gabriel in calcio d’angolo

41′ Lancio lungo di Bellusci per Tsadjoiut, Gabriel lo anticipa fuori dalla sua area di rigore

39′ Maistro si libera sulla destra e crossa, Hjulmand respinge di testa

36′ Ci prova Coda da fuori area, il suo sinistro è deviato in corner da Botteghin

36′ Lancio lungo della difesa leccese verso Coda, Bellusci di testa devia verso Leali

33′ Il Lecce arriva al tiro con Rodriguez dopo uno schema su calcio piazzato, Leali blocca con sicurezza

32′ Cartellino giallo per Bellusci per proteste dopo un fallo fischiato contro il difensore su Gendrey

30′ Paganini tenta l’imbucata centrale per Tsdajout, Calabresi intercetta

28′ Cross basso di Rodriguez dalla sinistra, Bellusci respinge

26′ Uno due tra Tsdajout e Saric sulla destra, il cross dell’attaccante termina fuori

24′ Vantaggio del Lecce: Rodriguez beffa Leali con un preciso diagonale da centro area

21′ Saric serve Salvi sulla destra, sul cross del laterale Paganini manda a lato di testa da buona posizione

17′ Coda riceve palla al limite dell’area, il suo tiro cross è intercettato da Rodriguez che calcia fuori; l’attaccante era comunque in posizione di fuorigioco

16′ Buona iniziativa dell’Ascoli che arriva al cross con Salvi, palla respinta dalla difesa salentina

14′ Barreca parte sulla sinistra puntando Salvi che però non si fa saltare e intercetta il pallone

11′ Ripartenza dell’Ascoli con D’Orazio che però sbaglia il tocco per Bidaoui, palla direttamente fuori

9′ Angolo per il Lecce che porta in area 8 giocatori, Paganini è il più lesto a colpire di testa

7′ Cross dalla destra di Gendrey, Bellusci respinge il pallone

4′ Iniziativa dell’Ascoli sulla destra, Saric è chiuso in fallo laterale da Barreca

2′ Coda lancia Ragusa in area bianconera, D’Orazio lo contiene favorendo il recupero di Botteghin

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini e calze bianche, Lecce in maglia giallorossa con calzoncini blu e calzettoni rossi

PRIMO TEMPO

