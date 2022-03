Un pari con tanti rimpianti per i bianconeri che passano in vantaggio al 20′, colpiscono due pali creando diverse occasioni ma subisco il pari all’84’

Ascoli-Frosinone, match valido per la 28^ giornata di Serie B, domenica 6 marzo ore 15.30 stadio “Del Duca”.

Formazioni:

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco; Caligara (46′ Saric), Buchel (87′ Eramo); Paganini (80′ Ricci), Maistro (64′ Collocolo), Bidaoui; Tsadjout (87′ Iliev). A disposizione: Guarna, Quaranta, Tavcar, Salvi, D’Orazio, Dionisi, De Paoli. All.: Sottil

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Brighenti (53′ Zampano), Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci (53′ Garritano), Rohden; Manzari (53′ Novakovich), Ciano (71′ Canotto), Zerbin (77′ Cicerelli). A disposizione: Ravaglia, Marcianò, Barisic, Kalaj, Tribuzzi, Bozic, Lulic. All.: Grosso

Arbitro: Serra (Torino). Assistenti: Rossi (Biella) e Avalos (Legnano). IV Ufficiale: Pascarella (Nocera Inferiore). Var: Pezzuto (Lecce) e Bercigli (Firenze)

RETI: 20′ Bidaoui, 84′ Boloca

AMMONIZIONI: 14′ Brighenti, 21′ Caligara, 26′ Cotali, 44′ Rohden

ESPULSIONI:

NOTE: Spettatori: 3.901 per un incasso di 41.767,40 euro. Recupero: 1′ p.t., 3′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90′ + 3′ Triplice fischio del signor Serra, Ascoli-Frosinone termina 1-1

90′ Saranno 3 i minuti di recupero

87′ Ultimi cambi per l’Ascoli: dentro Iliev e Eramo per Tsadjout e Buchel

86′ Ricci ci prova al volo da fuori area, palla alta

84′ Pareggio del Frosinone: Bolota calcia dal limite, il pallone batte Leali dopo la deviazione decisiva di Buchel

82′ Ci prova ancora Cicerelli dalla distanza, Leali blocca in due tempi

80′ Cambio per l’Ascoli: dentro Ricci per Paganini

78′ Cicerelli, appena entrato, si trova la palla al limite dell’area, il suo tiro sfiora il palo

75′ Canotto si inserisce sulla sinistra e crossa, gioco fermo per fuorigioco

73′ Bidaoui se ne va sulla sinistra e va al tiro, Minelli blocca

72′ Angolo per il Frosinone: Gatti di testa manda a lato

71′ Filtrante centrale di Gatti per Novakovich, Botteghin intercetta

67′ Traversone di Falasco dalla corsia mancina che attraversa l’area avversaria senza che nessun bianconero riesca a colpire il pallone

65′ Ancora Novakovich per Ciano, l’attaccante frusinate era però in posizione di offside

63′ Cross di Falasco dopo un’azione prolungata dell’Ascoli, Paganini di testa la mette di poco a lato

60′ Novakovich vince un duello con Botteghin e serve Ciano in area ascolana, palla alta

59′ Garritano se ne va sulla fascia destra, Baschirotto lo argina mettendo in fallo laterale

55′ Punizione dalla destra per l’Ascoli: il tiro a rientrare di Falasco sfiora l’incrocio dei pali

54′ Occasione Ascoli: Baschirotto riceve palla difronte Minelli ma calcia addosso il portiere avversario

53′ Paganini vince un duello aereo con Cotali e lancia Tsadjout, Szyminski in scivolata lo anticipa

50′ Ancora un palo di Maistro che ha calciato col destro dal limite

49′ Zerbin sulla destra entra in area e calcia colpendo la traversa

47′ L’Ascoli attacca sulla corsia di destra, Paganini sbaglia il tocco con la palla che termina a lato

46′ Inizia la seconda frazione di gioco con un cambio per l’Ascoli: dentro Saric per Caligara

SECONDO TEMPO

45′ +1′ Finisce la prima parte della gara con l’Ascoli in vantaggio 1-0

45′ Concesso un minuto di recupero

45′ Occasione Ascoli: traversa di Maistro dal limite dell’area con Minelli battuto

43′ Manzari prova a sfondare sulla destra, Falasco non si fa saltare

39′ Sul calciato piazzato Botteghin stacca più in alto di tutti ma non riesce ad imprimere forza al suo colpo di testa, Minelli blocca senza affanni

39′ Atterrato Baschirotto sulla trequarti, punizione per l’Ascoli

36′ Contropiede del Frosinone che arriva al tiro con Manzari da posizione ravvicinata, Leali respinge

35′ Azione sulla destra del Frosinone, Buchel sbroglia la minaccia intercettando il pallone

32′ Rohden va al cross dalla destra, la difesa bianconera respinge in due tempi

30′ Fallo in attacco di Manzari, Bellusci si appresta al rinvio

26′ Ammonito Cotali per un fallo su Paganini a centrocampo

23 Punizione per il Frosinone dal limite: il tiro di Ciano è respinto dalla barriera

20′ Gooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bidaoui batte Minelli con un tiro a giro da dentro l’area laziale

19′ Ci prova Tsadjout con un tiro dal limite, palla al lato

18′ Dopo un’azione sulla sinistra Bidaoui libera Falasco per il traversone, il laterale colpisce però male la sfera

16′ Lancio di Caligara per Tsadjout che con il tacco si allunga la sfera, Gatti in scivolata mette in fallo laterale

14′ Brighenti atterra Bidaoui a metà campo e si prende il primo cartellino giallo della partita

12′ Corner per il Frosinone: Ciano calcia forte sul secondo palo, Baschirotto allontana prima di tutti

10′ Maistro salta due avversari al limite e viene messo a terra dal terzo, tutto regolare secondo l’arbitro

8′ L’Ascoli ci riprova in contropiede, Paganini sbaglia però il lancio su Bidaoui permettendo alla difesa laziale di recuperare posizione e possesso palla

5′ Ripartenza veloce dell’Ascoli con Bidaoui, servito da Maistro, che cerca Tsadjout in area frusinate: pallone leggermente in contro tempo per l’attaccante che non riesce ad agganciare

3′ Una palla persa da Maistro davanti la propria difesa innesca l’azione del Frosinone che va al cross con Zerbin, palla troppo lunga che si spegne sul fondo

2′ Lungo lancio di Cotali in cerca di Manzari, Falasco copre recuperando il possesso palla

1′ Inizia la partita: Ascoli in divisa nera con i numeri dorati, Frosinone in completo giallo

PRIMO TEMPO

