ASCOLI PICENO – A Ferrara termina 2 a 1 per i bianconeri la gara valida per la 29esima giornata del campionato di serie B 2021/22.

Mister Sottil schiera il 4-3-1-2 con Maistro trequaertista alle spalle di Bidaoui e capitan Dionisi, a centrocampo Saric e Collocolo mezz’ali con Buchel in regia, in difesa Bellusci e Quaranta centrali con Falasco e Salvi a spingere sulle fasce.

Mister Venturato risponde a specchio, in avanti Vido e Melchiorri a mettere paura alla difesa bianconera, inizio con botto subito Dionisi al tiro dopo pochi secondi, anche la Spal si fa vedere in avanti entrambe le formazioni spingono fino alla mezz’ora. Al 46esimo nel primo dei 7 minuti di recupero, si era infortunato l’arbitro di linea sospendendo il match per qualche minuto, arriva il vantaggio di Collocolo. Saric spinge sulla sinistra e serve sul secondo palo l’accorrente Collocolo che infila con un tap in il bel rasoterra.

Nella ripresa al 53esimo è il marchigiano Melchiorri ad infilare con un preciso pallonetto di testa beffando Leali. Le due squadre non mollano fino alla fine, sfortunata la Spal che inserisce Giuseppe Rossi che poi si fa male alla schiena ma non può essere sostituito, merito a Sottil che azzecca tutti i cambi e proprio da Ricci e Tsajoudt subentrati si crea l’occasione per il gol vittoria di Buchel che infila sotto al sette dal limite con un sinistro micidiale, il regista diventato capitano dopo l’uscita di Dionisi, diventa l’eroe di giornata.

Tre punti importanti che portano l’Ascoli in ottava posizione a quota 46.

ASCOLI (4-2-3-1):

Leali; 6.5

Salvi 6.5

Bellusci, 6.5

Quaranta,6.5

Falasco; 6.5

Saric (79′ Caligara s.v. ), 7 serve l’assit per Collocolo

Buchel; 8 IL MIGLIORE

Collocolo (89′ Eramos,v, ), 7.5

Maistro 6.5 ( dal 63′ Ricci: 6.5)

Bidaoui; 7

Dionisi (63′ Tsadjout). 6



Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.