ASCOLI PICENO – Ascoli che si ferma a 9 successi esterni, record a pari del Brescia ma escono sconfitti sul campo del Vicenza che ha molta più grinta e motivazioni per raggiungere l’obiettivo salvezza e infila un due a zero secco al Picchio nei minuti finali.

Allo stadio “Menti” nella gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie B, termina in festa per i biancorossi che possono così sperare nei play out mentre escono a mani vuote i bianconeri che nel prossimo turno il 2 aprile aspettano il Pordenone in casa.

Sottil deve rinunciare in extremis anche a Saric, Falasco e Botteghin (per attacchi influenzali). Partita che sembrava avviata finire in parità dopo il rigore parato da Leali nel primo tempo, bravo a neutralizzare il penalty dell’ex Da Cruz, nel finale Zonta all’84esimo e poi un autorete sfortunata di Bellusci decidono il match. I bianconeri appaiono stanchi e poco motivati a vincere.

I bianconeri rimangono quota 49 punti in classifica.

LE PAGELLE

ASCOLI (4-3-1-2):

Leali 7, il migliore, para un rigore ed è inceccepibile poteva uscire meglio in occasione del gol di Zonta ma la difesa non copre bene

Salvi, 6 si vede poco in fase offensiva in difesa non è sempre puntuale ma svolge il suo compito

Bellusci, 6 insuperabile fino all’auorete, salva anche un gol sulla linea nel primo tempo, scende nella ripresa e si fa anche ammonire poi lo sfortunato episodio

Quaranta, 5.5 ha un avversario ostico da affrontare, Diaw, incontenibile regala il rigore ai vicentini al 15esimo, poi riesce sempre a fermarlo, si fa anche ammonire nella ripresa

Baschirotto; 6.5 Il miglore della linea difensiva attacca e difende, instancabile e prova anche ad incunearsi in area, in crescita costante

Collocolo, 6 (89′ De Paoli s.v.) lavoro sporco e buona qualità esce nel finale per De Paoli, stanco

Buchel 6 fa il suo compito ma dopo i due exploit ci si aspetta di più da lui, in linea con il resto della squadra (57′ Eramo 6), buono il suo ingresso, mastino a centrocampo prova fermare le incursioni di Cavion e ci riesce bene

Caligara 6 partita di sacrificio come sempre si fa trovare sempre al posto giusto recupera palloni ma non riesce ad avviare pericolose azioni offensive

Maistro 5.5 Non in giornata, tiene troppo palla e cerca sempre il dribbling anche quando potrebbe servire i compagni qualche tiro e niente più (57′ Ricci 5.5);dal suo corner nasce il colpo di testa di Iliev che sfiora il gol, qualche buona giocata e poi si spegna

Dionisi 6 non una partita brillante la sua ha l’occasione di portare in vantaggio il Picchio ad inizio partita, bravo a sfruttare l’occasione ma meno bravo nella conclusione, aiuta i suoi con un gioco di sponda ma non è incisivo (57′ Ilievn5.5),si favedere poco se non con un bel colpo di testa a giro dove sfiora il palo su cross di Ricci

Bidaoui 6 non è incontenibile come al suo solito però sguscia tra gli avversari e quando vuole è molto pericoloso, nella ripresa prova a sfidare Grandi con un bel tiro bravo il portiere a deviare

