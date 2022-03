ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 29 marzo, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, nell’ambito di un’attività di verifica, hanno scoperto una frode fiscale internazionale per 114 milioni di euro, perpetrata mediate lo schema dell’esterovestizione da parte di un noto brand produttore di calzature.

L’attenzione ai fenomeni evasivi da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno,

ancor più elevati a seguito dell’attuale congiuntura economica che il Paese attraversa, ha consentito di scoprire

una frode fiscale internazionale, posta in essere da un noto brand operante nel settore calzaturiero marchigiano,

con l’obiettivo primario di diminuire il carico fiscale nazionale sfruttando le legislazioni estere più favorevoli.

Costituire un’attività economica in Romania allo scopo di canalizzare i flussi commerciali di un’impresa italiana

e quindi sottrarre reddito al fisco, è un sistema adottato in particolare dalle medie compagnie che, a differenza

dei piccoli artigiani e dei commercianti al minuto, non possono evadere le imposte con sistemi più classici come

l’omesso rilascio dello scontrino o della ricevuta.

Il fenomeno della “esterovestizione” societaria nasce dalla prassi, in uso presso numerose realtà

imprenditoriali, di collocare una o più società, riconducibili allo stesso soggetto economico, al di fuori del

territorio nazionale, con il principale intento di usufruire di forme agevolate di tassazione; la questione, però,

diviene fiscalmente rilevante nell’ipotesi, in concreto piuttosto frequente, in cui la ditta costituita all’estero sia, di

fatto, amministrata in Italia.

“Vento dall’Est” è il nome dell’operazione scaturita da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una azienda picena, che ha fatto emergere una complessa ragnatela di società, anche di diritto rumeno, di fatto amministrate e riconducibili ad un nucleo familiare residente in un comune del fermano, che intrattenevano rapporti

commerciali tra loro.

Le complesse indagini di polizia economico-finanziaria, eseguite anche con l’ausilio del Comando Generale,

Reparto del Corpo in merito ai rapporti di mutua assistenza amministrativa con il corrispondente Organo

Collaterale Estero, hanno permesso di scoprire una casistica davvero insidiosa, utilizzata per realizzare fenomeni

di evasione fiscale internazionale.

La società che si occupava del ciclo produttivo della calzatura, mediante l’interposizione di una Fondazione non

avente scopo di lucro, era stata simulatamente delocalizzata in Romania al solo fine di sfruttare illecitamente i

vantaggi derivanti dal minor costo della mano d’opera e della minore tassazione applicata in quello Stato, in

violazione delle vigenti norme nazionali e internazionali in materia fiscale.

Grazie a mirate analisi di rischio e all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche per la tracciabilità e il controllo delle transazioni, i finanzieri hanno evidenziato una serie di indizi gravi, precisi e concordanti a

comprova del fatto che la società straniera veniva gestita, sotto il profilo contabile, finanziario e decisionale

dall’Italia.

Infatti, “l’influenza dominante” sull’azienda rumena si è concretizzata con l’assenza di una propria autonoma

struttura decisionale, attraverso la redazione di contratti ad hoc con le imprese italiane e flussi finanziari limitati

ad alimentare le strette necessità aziendali nonché con una pianificata emissione di fatture, anche allo scopo di

“aggiustare” la situazione economico-patrimoniale della società italiana.

In definitiva, attraverso dei veri e propri “schermi” giuridici, dall’Italia veniva gestita tutta la fabbricazione e la

vendita delle calzature da parte della ditta straniera, motivo per cui i redditi conseguiti dovevano essere sottoposti

ad imposta in Italia, stato di “direzione” e non, come è accaduto, in quello di “produzione”.

La meticolosa ricostruzione delle operazioni economico-commerciali intercorse tra le imprese coinvolte, ha

permesso alle Fiamme Gialle del Gruppo di Ascoli Piceno di constatare un reddito imponibile non dichiarato per

oltre 114 milioni di euro ed un’imposta evasa di oltre 29 milioni di euro.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase

del procedimento (indagini preliminari) fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza

irrevocabile ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, sono stati denunciati

all’Autorità Giudiziaria i due amministratori di fatto, responsabili del reato previsto e punito dall’art. 5 del

D.Lgs. 74/2000, per omessa presentazione delle dichiarazioni per gli anni dal 2013 al 2018, che prevede la pena

della reclusione da due a cinque anni.

L’estensione delle facoltà e dei poteri riconosciuti per legge ai militari del Corpo in campo tributario a tutti i

settori in cui si esplicano le proiezioni operative della polizia economica e finanziaria, conferma il ruolo primario

della Guardia di Finanza, che grazie agli strumenti di cooperazione internazionale in campo fiscale e finanziario

(come lo scambio automatico di informazioni), all’attività d’intelligence e all’analisi di rischio, può individuare

sempre più agevolmente i contribuenti che si sottraggono agli adempimenti tributari previsti dalla legislazione

nazionale.

