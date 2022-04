Decide il gol all’84’ dell’esterno subentrato al 75′ che permette ai bianconeri, non in grandissima in giornata, di portare a casa la vittoria e continuare il sogno play off

Ascoli-Podenone, match valido per la 32^ giornata di Serie B, sabato 2 aprile ore 14 stadio “Del Duca”.

Formazioni:

ASCOLI (4-3-1-2): Guarna; Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco; Saric (59′ Collocolo), Eramo (67′ Buchel), Caligara (75′ Baschirotto); Ricci (67′ Paganini); Iliev (59′ Bidaoui), Tsadjout. A disp. Leali, Bolletta, Tavcar, Fontana, Franzolini, Palazzino, De Paoli. All. Sottil

PORDENONE (4-3-3): Bindi; Zammarini, Bassoli, Dalle Mura, Anastasio (56′ El Kaouakibi); Gavazzi, Torrasi (87′ Sylla), Lovisa; Cambiaghi, Butic (70′ Candellone), Di Serio (56′ Mensah). A disp. Fasolino, Sabbione, Stefani, Barison, Pellegrini, Onisa, Vokic. All. Tedino

Arbitro: Cosso (Reggio Calabria). Assistenti: Laudato (Taranto) e D’Ascanio (Ancona). IV Ufficiale: Di Marco (Ciampino). Var: Pezzuto (Lecce) e Muto (Torre Annunziata).

RETI: 84′ Baschirotto

AMMONIZIONI: 2′ Di Serio, 28′ Lovisa, 35′ Saric

ESPULSIONI:

NOTE: spettatori: 3.564 per un incasso di 33.716, 40 euro. Recupero: 0 p.t., 4′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90′ + 4′ Triplice fischio del signor Cosso, l’Ascoli batte il Pordenone 1-0

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

89′ Tiro di Buchel dal limite dell’area, palla alta

87′ Cambio per il Pordenone: fuori Torrasi, dentro Sylla

84′ Goooooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Baschirotto di testa batte Bindi da pochi metri sul cross di Falasco

83′ Collocolo prova a sfondare per vie centrali ma viene chiuso dalla difesa friulana

80′ Tsadjout prova il filtrante per Bidaoui dal limite dell’area, palla troppo lunga

77′ L’Ascoli passa al 4-2-3-1 con Baschirotto, Paganini e Bidaoui sulla trequarti e Tsadjout punta centrale

75′ Ultimo cambio per l’Ascoli: fuori Caligara per Baschirotto

73′ Falasco crossa per Tsadjout, il suo colpo di testa finisce fuori

71′ El Kaouakibi va di testa a centro area, Guarna blocca

69′ Spunto di Paganini che salta un avversario e crossa per l’accorrente Caligara, Dalle Mura però lo anticipa

66′ Tsadjout atterra Mensah al limite dell’area, punizione per il Pordenone

65′ Cambiaghi passa sulla sinistra e mette in mezzo, Bellusci respinge

62′ Caligara cerca di sfondare sulla sinistra ma si trascina la palla oltre fondo campo

59′ Doppio cambio per l’Ascoli: dentro Collocolo e Bidaoui per Saric e Iliev

58′ Tsadjout prova la sponda per Iliev al limite dell’area, la palla sfila e termina tra le braccia di Bindi

55′ Saric crossa sul secondo palo dalla sinistra, Iliev non arriva sul pallone

52′ Iliev appoggia per Salvi che dal limite manda alto

49′ Falasco la mette al centro dalla sinistra, Tsadjout salta più in alto di tutto ma mette a lato

47′ Tiro di Di Serio dal limite, Botteghin respinge di testa e rimane a terra per il colpo subito

46′ Inizia la seconda frazione di gioco

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo senza recupero

44′ Conclusione di Iliev dai 25 metri, palla a lato non di molto

43′ Traversone di Falasco dall’out mancino, Tsadjout non riesce ad intercettare però la sfera da ottima posizione

40′ Tiro di Caligara dal limite dell’area, Bindi blocca a terra sul suo palo

37′ Occasione Ascoli: Iliev si divora il vantaggio calciando alto da pochi passi dopo un rimpallo

34′ Falasco cerca in area Iliev, il suo tocco di testa è intercettato da Bindi

31′ Butic tenta di sfondare al centro, Botteghin e Bellusci lo fermano

28′ Cartellino giallo per Lovisa che stende Ricci sulla trequarti

26′ Ricci impegna Bindi con un pallonetto da posizione defilata, angolo per l’Ascoli

25′ Azione dell’Ascoli in area avversaria, il cross di Tsadjout è ribattuto da Zammarini che manda in fallo laterale

22′ Falasco crossa dalla sinistra, Iliev devia di testa ma non trova la porta difesa da Bindi

21′ Ci prova Falasco dalla distanza, il suo tiro rasoterra finisce però a lato

19′ Altro angolo per i friulani, Bellusci anticipa tutti e allontana la sfera dall’area bianconera

16′ Guarna tenta il dribbling nella sua area e si trascina la palla fuori, corner per il Pordenone

13′ Tiro di Cambiaghi dal limite, Guarna blocca a terra

11′ Ricci si libera sulla destra e calcia in porta, Dalle Mura si oppone e respinge il pallone

9′ Traversone di Falasco dall’out di sinistra, palla direttamente sul fondo

7′ Lancio di Bellusci per Iliev che tocca per Tsadjout in area friulana, l’attaccante finisce a terra sull’aggressione di Dalle Mura: l’arbitro lascia giocare

5′ Cross di Anastasio dalla sinistra, Guarda blocca

4′ Incursione di Cambiaghi sulla destra, Bellusci chiude in angolo

2′ Fallo a metà campo di Di Serio su Ricci, ammonizione per il giocatore del Pordenone

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini neri e calzettoni, Pordenone in divisa blu in inserti verdi

PRIMO TEMPO

