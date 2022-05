L’Ascoli è già matematicamente ai play off ma la gara sarà importante in chiave classifica per determinare il calendario gare. Gara numero 100 in Italia per Soufiane Bidaoui

ASCOLI PICENO – L’Ascoli di mister Sottil affronterà stasera venerdì 6 maggio alle 20.30 allo stadio Del Duca.la Ternana di mister Cristiano Lucarelli.

L’Ascoli è già matematicamente ai play off ma la gara sarà importante in chiave classifica per determinare con chi e dove si disputeranno le gare per l’accesso alla prossima serie A. Ascoli attualmente al settimo posto con 62 punti e Ternana al decimo posto con 54 punti

Ad arbitrare il match sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione AIA di Merate. Il direttore di gara lombardo avrà come assistenti Domenico Fontemurato di Roma 2 e Marco D’Ascanio di Ancona mentre il IV Ufficiale sarà Michele Delrio di Reggio Emilia. Alla V.A.R. designato Daniele Paterna di Teramo (A.V.A.R. sarà Vito Mastrodonato di Molfetta).

Il tecnico bianconero ha convocato 24 giocatori: PORTIERI: Bolletta, Guarna, Leali DIFENSORI: Baschirotto, Bellusci, Botteghin, D’Orazio, Falasco, Quaranta, Tavcar CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Collocolo, Eramo, Fontana, Franzolini, Maistro, Paganini, Saric ATTACCANTI: Bidaoui, Dionisi, Iliev, Ricci, Tsadjout

Squalificati: Salvi. Diffidati: Bidaoui, Botteghin, D’Orazio, Falasco, Iliev

La Ternana ha svolto ieri pomeriggio la seduta di rifinitura al Libero Liberati. Al termine della stessa Cristiano Lucarelli ha comunicato la lista dei 24 calciatori convocati: Portieri: Casadei, Iannarilli, Krapikas, Vitali Difensori: Boben, Capuano, Celli, Defendi, Ghiringhelli, Martella, Ndir Centrocampisti: Agazzi, Capone, Mazza, Palumbo, Paghera, Proietti Attaccanti: Capanni, Donnarumma, Mazzocchi, Partipilo, Peralta, Pettinari, Rovaglia Indisponibili:Bogdan, Salzano, Falletti, S. Diakité, Furlan, Koutsoupias e Sørensen (infortunati)

Ascoli – Ternana statistiche e precedenti (da Lega B)



I precedenti tra le due squadre ad Ascoli sono 18: 11 le vittorie marchigiane (ultima 2-1 nella serie B 2017/18), 4 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2012/13) e 3 successi rossoverdi (ultimo 2-1 nella serie B 2016/17).

Ascoli già ammesso ai playoff 2021/22 dal turno scorso: i marchigiani vanno oggi a caccia di un piazzamento più “nobile” del settimo posto, con scontri diretti a proprio vantaggio contro il Pisa, in parità con il Benevento (deciderebbe differenza reti generale campionato) ed in svantaggio contro Brescia e Cremonese. 100 in Italia per Soufiane Bidaoui, che somma finora 4 presenze in serie A, 186 in B, 7 in coppa Italia e 2 in altri tornei, con le maglie di Crotone, Parma, Latina, Avellino, Spezia e Ascoli. Esordio assoluto l’11 agosto 2013, Crotone-Latina 2-0, in coppa Italia.

Ascoli cooperativa del gol: 17 i marcatori mandati in rete dalla squadra bianconera (come il Vicenza). Segue a ruota la Ternana con 16 calciatori in gol (come Benevento, Crotone, Lecce e Brescia).

Ternana formazione cadetta 2021/22 più fragile nei primi 15’ di gioco: 10 reti subite.

100 in Italia per Matija Boben, che somma finora 63 presenze in serie B, 29 in Lega Pro, 5 in coppa Italia, 2 in altri tornei con le maglie di Livorno e Ternana. Esordio assoluto il 17/02/2019, Lecce-Livorno 3-2, in serie B.

Gara 200 tra i “pro” per Anthony Partipilo che somma finora 34 gare in B, 152 in Lega Pro, 3 in coppa Italia e 10 in altri tornei con le maglie di Bari, Carrarese, Cosenza, Savoia, Bisceglie, Virtus Francavilla e Ternana. Esordio assoluto il 15 dicembre 2012, serie B, Bari-Novara 1-3.

Sono 2 i precedenti tecnici ufficiali fra Andrea Sottil e Cristiano Lucarelli: il primo risale alla serie C 2016/17, derby siciliano Messina-Siracusa, vinto dalla formazione aretusea guidata da Sottil, 2-0 in casa grazie ad una doppietta di Emanuele Catania, in data 22 dicembre 2016, il secondo alla gara di andata dell’attuale serie B, Ternana-Ascoli 2-4, lo scorso 14 gennaio.

