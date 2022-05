ASCOLI PICENO – Lecce e Cremonese in A, l’Alessandria retrocede in C. Monza ai playoff come quarta e Ascoli che affronterà il Benevento nella prima gara play off in casa al “Del Duca”. I risultati dell’ultima giornata Crotone-Parma 0-1. Alessandria-Vicenza 0-1. Ascoli-Ternana 4-1. Benevento-Spal 1-2. Brescia-Reggina 3-0. Como-Cremonese 1-2. Cosenza-Cittadella 1-0. Frosinone-Pisa 1-2. Lecce-Pordenone 1-0. Perugia-Monza 1-0. I verdetti Lecce e Cremonese in A. Il Pisa terzo e il Monza quarto (a 67 punti entrambi, ma il Pisa ha gli scontri diretti a favore. Il primo turno dei playoff sarà Brescia-Perugia e Ascoli-Benevento. Playout Cosenza-Vicenza. Retrocede in C l’Alessandria assieme a Crotone e Pordenone.

Il Ds Valentini: “Il merito è tutto dei ragazzi è giusto che il plauso lo prendessero loro. Tsajoudt? ero soddisfatto anche quando non segnava quello che ha fatto vedere oggi non è una sorpresa per me. Il nostro segreto è quello di aver fatto squadra fin dall’inizio da quando ci siamo conosciuti poi è stato un crescendo. Siamo un gruppo unito con un unico obiettivo di chiudere il piu un alto possibile. Oggi i nostri tifosi sono stati calorosi e straordinari. Play off? Benevento reduce da tre sconfitte nella prima gara, noi dobbiamo essere noi stessi senza pensare ai risultati e agli avversari abbiamo un cammino di grande impegno e professionalità parlo di tutti nella società tutti insieme dobbiamo preparare questa partita come abbiamo fatto fino ad ora. La notte di Vicenza ci è arrivato uno tsunami addosso, tanti con il covid, la gestione di questo virus avrebbe fatto la differenza e a noi l’ha fatta in negativo momento difficile che abbiamo gestito nel miglior modo possibile e dico sempre ai miei che lo spartiacque è stata la gara col Pordenone, la svolta è nata lì e dalla sofferenza da li un crescendo e ora c’è consapevolezza e autostima e questo aiuta nel lavoro quotidiano. Bellusci? l’ho cresciuto sapevo perfettamente quello che ci avrebbe dato con la sua acolanità e le sue qualità si è calato perfettamente sapevo che sarebbe stato determinante sotto tanti aspetti anche di spogliatoio. Ci siamo rinforzati a gennaio con tre fuori rosa, una scommessa fatta dall’America e due ragazzi che venivano da squadre infondo alla classifica da squadre dove non riuscivano ad esprimersi al meglio.”



Il tecnico bianconero, Andrea Sottil: “Quello che ha fatto questa squadra è qualcosa di incredibile, da gennaio 39 punti, sesto posto e sei vittorie nelle ultime partite ci tenevamo a chiudere con una vittoria e chiudere in bellezza abbiamo scalato una posizione importante, giocheremo in casa col Benevento. Faccio i complimenti a tutti, dai magazzinieri agli autisti, il Ds. lo staff e tutti quanti senza dimenticare nessuno e i ragazzi li ringrazio di quello fatto fino ad oggi. Abbiamo l’opportunità di giocare in casa mi dispiace perdere D’Orazio peccato perchè ha fatto unagran partita, stasera vittoria schiacchiante peccato per il gol subito. Adesso ci riposeremo e testa al Benevento.

Ci arriviamo di slancio con una condizione vicino al top tutti recuperati e una condizione mentale libera la squadra osa e gioca e pensa solo a vincere, quello che abbiamo sempre cercato di costruire suonano tutti bene da chi gioca prima e chi entra dopo. Azioni belle veloci e intense squadra sul pezzo. Adesso inizia un altro viaggio, è la griglia dei migliori per giocarsi la serie A conta che noi dobbiamo prepararci bene rispettando una squadra che è una corazzata costruita per vincere il campionato, sempre con equilibrio e consapevolezza giochiamo in casa e ci prepariamo concentrati e sereni”



La svolta mentale col Pordenone o anche il lavoro svolto in questa stagione e mezza considerando la grande salvezza dello scorso anno? Credo che con i ragazzi siamo cresciuti insieme allenamento dopo allenamento è li che si costruiscono le vittorie, chiaro che ci sono delle partite strategiche e si aprono dei varchi importanti, dopo Pisa eravamo al top dopo i tanti ragazzi col covid a Vicenza siamo andati male e col Pordenone si è stata la svolta sicuramente. La cavalcata fino a stasera mi fa dire che sono stati straordinari, 103 punti da quando siamo arrivati ma il mio motto è che non basta mai ora bisogna iniziare a ballare e bisogna ballare bene. Dionisi? Si allena a duemila non vuole perdere nemmeno le partite di allenamento è un leader e lui è il nostro trascinatore anche nelle reazioni sempre nei limiti del rispetto reciproco quando non lo vedo arrabbiato comincio a preoccuparmi ha ritrovato la condizione fisica ottimale.”