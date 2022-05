ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 16 maggio, dalla Start Spa.

In data 9 maggio 2022 e pervenuta alia Start S.p.A., da parte della Usb Lavoro Privato Marche l’adesione alio sciopero generate di tutte le categorie pubbliche e private per I’intera giornata di venerdì 20 maggio 2022, indetto dalle OO.SS. CUB e SGB il 25 Marzo 2022 a cui la Confederazione Nazionale USB ha aderito il 6 maggio 2022. Lo sciopero, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 146/90 e successive modifiche, si svolgerà con le seguenti modalità

LINEE AUTOBUS URBANE ED EXTRAURBANE

Verrà garantita l’effettuazione delle corse in partenza dai capolinea dalle ore 5 alle ore 8:29 per la fascia mattinale e dalle ore 17 alle ore 19:59 per la fascia serale. Le altre corse potranno subire cancellazioni.

UFFICI AMMINISTRATIVI E START POINT

Uffici: l’attivita potrebbe essere sospesa per l’intera giornata;

Start Point San Benedetto Del Tronto: l’attività potrebbe essere sospesa per l’intera giornata;

Per ogni ulteriore informazione e a disposizione degli utenti il Numero Verde Start 800443040, attivo

nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì con orario 8:30-13 e 15-20 e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13

Si segnala che in occasione dei precedenti scioperi proclamati dalla sigla di cui trattasi l’adesione è stata dello 0,68%.

