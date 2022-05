ASCOLI PICENO – La stagione sportiva 2022/23 anche quest’anno ripartirà da Cascia e dall’Hotel La Reggia della famiglia Magrelli. La cittadina umbra ospiterà il team bianconero a partire da domenica 10 luglio, una settimana circa prima del solito per via dell’anticipo del campionato, che partirà sabato 13 agosto con open day il 12.

Il team bianconero svolgerà la preparazione a Cascia fino a domenica 24 luglio, due settimane utili per mettere benzina nelle gambe e farsi trovare pronti per la Serie B 2022/23, la ventiseiesima partecipazione del club di Corso Vittorio. Ai nastri di partenza ci saranno le retrocesse Cagliari, Genoa, Venezia e le neopromosse Bari, Modena e Sudtirol, in attesa degli ultimi verdetti.

Calciatori e staff tecnico si raduneranno qualche giorno prima della partenza, precisamente giovedì 7 luglio, all’ora di pranzo, presso l’Hotel La Corte del Sole di Castel di Lama e nel pomeriggio svolgeranno al Picchio Village il primo allenamento. Nelle mattinate dell’8, 9 e 10 luglio sono programmate le visite mediche e nei pomeriggi gli allenamenti al centro sportivo.

