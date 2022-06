L’evento si svolgerà per la prima volta in piazza del Popolo

ASCOLI PICNO – Si è svolta ieri 31 maggio, presso la “Sala De Carolis e Ferri ” di Palazzo dell’Arengo, la conferenza stampa di presentazione delle Finali Regionali Under 13 Femminili e Maschili che si terranno, per la prima volta, in Piazza del Popolo di Ascoli Piceno. La “Platea Magna” ospiterà, nel pomeriggio del 5 giugno, la finale maschile e poi quella femminile. La finale è stata organizzata da CT Ascoli Piceno Fermo insieme a 5 delle società più importanti del Comitato: le Querce Monticelli, Juniors Folignano, Libero Volley, Pallavolo Ascoli, Maga Game.

“Questa sarà un’occasione per vedere le finali in una piazza meravigliosa – le parole del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti – Voglio ringraziare Fabio Carboni, presidente della Fipav Ascoli Piceno Fermo, ringrazio tutti per il lavoro che stanno svolgendo per l’organizzazione. Portare questo evento ad Ascoli non era scontato, noi ci siamo messi a disposizione per organizzare una manifestazione importante sia a livello sportivo che cittadino. Siamo soddisfatti perché Ascoli sta tornando ad essere una città importante a livello italiano”.

“Come prima cosa ci tengo a fare i complimenti a Massimiliano Ortenzi per il successo sportivo appena conseguito – ha aggiunto l’assessore allo sport Domenico Stallone – Ci tengo a ringraziare tutti per aver accolto e raggiunto l’obiettivo di portare le finali ad Ascoli. La pallavolo è la seconda disciplina sportiva più praticata nella nostra città. La nostra piazza si adatta a grossi eventi sportivi e ci stiamo muovendo per questo.”

“Ringrazio il sindaco e la città di Ascoli – ha dichiarato Fabio Franchini, Presidente della Fipav Marche – siamo onorati di avere questa location. Sarà uno scenario incredibile e sarà da stimolo per i nostri giovani oltre che per tutto il movimento. Nel contesto delle finali organizzeremo un corso di aggiornamento per allenatori ed un convegno di formazione per dirigenti e genitori. Sarà una bella giornata di sport”.

“Ringrazio infinitamente l’amministrazione comunale per averci messo a disposizione il salotto cittadino – ha chiosato Fabio Carboni, Presidente del Comitato Territoriale Ascoli Piceno-Fermo – Voglio inoltre ringraziare le società di Ascoli che si sono messe a completa disposizione per la riuscita dell’evento, lavorando e collaborando insieme”.

“Ringrazio l’amministrazione di Ascoli perché fare una finale del genere in piazza del Popolo è veramente qualcosa di speciale per chi la ospita ma soprattutto per chi la vive – ha concluso Massimiliano Ortenzi, vice Presidente del Comitato e fresco vincitore, da allenatore, dei Play off di A3 – Penso che i ricordi di questa giornata rimarranno per sempre”.

