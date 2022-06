ASCOLI PICENO – In occasione della partita della Nazionale Italiana Under 21 allo stadio Del Duca, che si svolgerà domani 14 giugno alle ore 17.30, l’Amministrazione comunale informa la cittadinanza su alcune disposizioni per la regolamentazione del traffico.

Prima dell’incontro e successivamente all’incontro verrà chiusa la corsia di marcia che da ponte Rozzi consente di raggiungere, passando sotto la curva nord, la circonvallazione.

Questa corsia di traffico sarà chiusa per ragioni di sicurezza sotto la curva nord, mentre verrà creata una canalizzazione all’interno del parcheggio stadio che consentirà comunque il transito da via Zeppelle verso il ponte Rozzi (e quindi verso Porta Maggiore). Pertanto, fermo restando che durante l’incontro la viabilità sarà totalmente aperta, si informa che prima e dopo, e cioè in fase di afflusso e di deflusso dallo Stadio, ragionevomente un’ora e mezza prima ed un’ora dopo, come di consueto, non sarà consentito dal ponte Rozzi andare verso la curva nord. Sul posto sarà presente il personale della polizia locale per i dovuti controlli.

Si ricorda che l’Italia sfiderà la Repubblica d’Irlanda nell’ultimo incontro del girone, dopo gli impegni in trasferta contro Lussemburgo (6 giugno, Differdange) e Svezia (9 giugno, Helsingborg). Dopo aver ospitato la Nazionale Under 20, ora sarà il turno degli Azzurrini guidati dal ct Paolo Nicolato. L’Italia Under 21 torna ad Ascoli a 50 anni di distanza dall’ultimo incontro disputato il 23 febbraio 1972: allora fu un’amichevole, vinta dalla Jugoslavia 2-1.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.