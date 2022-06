ASCOLI PICENO – Il Presidente della Provincia Sergio Loggi si è incontrato nella sede di V.le della Repubblica nell’Istituto “Fermi – Sacconi – Ceci” di Ascoli Piceno con il pro-rettore vicario dell’Università di Camerino Prof. Graziano Leoni, la Prof.ssa Lucia Pietroni ordinaria di Disegno Industriale presso la Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria” e il Dirigente Scolastico del Fermi Ado Evangelisti.

L’Istituto Industriale di Ascoli Piceno sarà infatti la prima scuola protagonista del progetto pilota inter-universitario “S.A.F.E.”, coordinato dall’Università di Camerino e cofinanziato dal PON-Ricerca e Innovazione del MUR, dove ricercatori e imprese hanno sviluppato e realizzato un sistema di arredi intelligenti con funzione salva-vita durante eventi sismici, che verrà per la prima volta allestito in un’aula di questo Istituto.

La prof.ssa Pietroni, responsabile scientifico del progetto “S.A.F.E.”, con un gruppo di colleghi e ricercatori della Scuola di Architettura e Design coinvolti nel progetto e insieme al dirigente del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia ing. Antonino Colapinto e i funzionari dell’Ente ingegneri Fabio Pagliarini, Martina Bartolozzi e l’arch. Massimo Cesaroni hanno fatto un sopralluogo nell’istituto per individuare l’aula più adatta per la sperimentazione del progetto in ambienti scolastici reali. Nei locali prescelti verrà predisposto l’allestimento “Life-saving Furniture System” costituito da banchi/cattedra, pareti attrezzate, pareti divisorie e un modulo di distribuzione automatizzato.

“Grazie alla preziosa collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno e con l’Istituto di Istruzione Superiore “Fermi – Sacconi – Ceci” – ha sottolineato il Prorettore vicario Leoni – possiamo applicare concretamente i risultati delle attività di ricerca prodotte dal nostro Ateneo, che hanno ricadute importanti per l’intera comunità, per la sicurezza e la salute delle giovani generazioni. In questo progetto hanno lavorato in sinergia diversi gruppi di ricerca di Ateneo, quelli del Design, dell’Ingegneria Strutturale, dell’Informatica e della Chimica, coordinati egregiamente dalla prof.ssa Lucia Pietroni che ringrazio per l’eccellente lavoro svolto”.

Successivamente al sopralluogo, il Presidente Loggi e i tecnici della Provincia hanno fatto il punto sui lavori programmati dal Servizio Edilizia Scolastica dell’Ente e già ultimati che hanno interessato il Fermi e le sue succursali nonché sui progetti e investimenti previsti nel breve e medio termine.

“La Provincia – ha evidenziato il Presidente Loggi – ha previsto la realizzazione di un nuovo plesso per un investimento di 2,5 milioni che ospiterà gli studenti non solo del “Fermi” ma anche, a rotazione, docenti e allievi di altre scuole limitrofe in occasione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico che saranno effettuati nei prossimi mesi nelle strutture interessate. Si tratta questa di una soluzione incisiva – ha puntualizzato Loggi – che, oltre a consentire notevoli risparmi sulle spese di affitto necessarie per i trasferimenti temporanei in altri edifici, metterà a disposizione dello stesso Istituto Industriale un ampliamento da utilizzare per nuovi laboratori e spazi didattici, una volta terminato il crono programma degli interventi”.

Entrando nel dettaglio dei lavori in programma all’Istituto Superiore “Fermi – Sacconi – Ceci” sono previste opere di adeguamento sismico della sede di V.le Della Repubblica per oltre 7 milioni e 670 mila euro e un intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’IPSIA di Via Angelini per 2 milioni e 920 mila euro.

Da evidenziare inoltre che la Provincia ha inviato una candidatura al Miur, nell’ambito di piani palestra finanziati con fondi PNRR, volto ad un intervento di messa in sicurezza e adeguamento impiantistico destinato alla palestra dell’ITI per un importo di 664 mila euro.

