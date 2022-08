Per soccorsi e rilievi, secondo le prime indiscrezioni coinvolte due vetture in maniera autonoma

ASCOLI PICENO – Sinistri alle prime ore del 7 agosto.

Due incidenti stradali nella notte nel Piceno, vicino Porchia e Castignano.

Rilievi in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica, coinvolte due vetture in maniera autonoma secondo le prime indiscrezioni.

Sui luoghi dei sinistri anche il 118 per le cure mediche e gli accertamenti sanitari.

