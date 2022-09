ASCOLI PICENO – Ultimo giorno di calciomercato, in questa sessione estiva l’Ascoli ha chiuso diversi colpi di alto livello, ora si registrano alcune uscite sopratutto nel reparto offensivo molto affollato.

L’Ascoli comunica il trasferimento a titolo temporaneo con opzione e contro opzione dell’attaccante Andrea De Paoli all’ACR Siena. Si cerca una sistemazione anche per Atanas Iliev, il bulgaro non ha confermato le aspettative nei suoi confronti, in uscita anche il trequartista Diego Fabbrini tornato dopo il prestito all’Alessandria e si cerca sistemazione anche per Intinacelli.

Anche Manuel Castorani, si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 all’ACR Siena.

La società sta anche cercando di arrivare al terzino ventiquatrenne del Sassuolo Adjapong, la trattativa dovrebbe concludersi positivamente.

