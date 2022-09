ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Sassuolo le prestazioni sportive di Claud Adjapong.

Nato il 6 maggio 1998 a Modena, ma di origine ghanese, Adjapong ha sottoscritto un contratto triennale. Il neo bianconero è un terzino destro, all’occorrenza esterno di fascia, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo fino all’esordio in prima squadra nel Campionato di Serie A, non ancora diciottenne, nel match con la Juventus l’11 marzo 2016 a Torino. L’esordio in Europa League avviene nel corso della sfida col Rapid Vienna nella s.s. 2016/17. Lo stesso anno si divide fra Primavera, con cui vince anche il torneo di Viareggio e prima squadra, con cui colleziona 9 presenze e il primo gol in A contro il Cagliari il 22 dicembre 2016. Con la maglia emiliana ha collezionato complessivamente in Serie A 37 presenze, realizzando 2 gol e 1 assist. Oltre alla maglia neroverde, ha vestito quella dell’Hellas Verona in A e, in Serie B, quelle di Lecce e Reggina. Ha fatto parte delle selezioni nazionali giovanili, dall’Under 19 all’Under 21.

“L’Ascoli Calcio accoglie con soddisfazione l’arrivo di Claud e gli augura di centrare in maglia bianconera preziosi traguardi.”

Mercato chiuso quindi per l’Ascoli, ecco la lista ufficiale della rosa bianconera, per Iliev nessuna soluzione italiana trovata, si attendono alcuni giorni per sondare le piste estere, considerando che il mercato verso l’estro chiuderà l’8 settembre:

Portieri: Nicola Leali, Enrico Guarna, Luca Bolletta, Difensori: Danilo Quaranta, Aljaz Tavcar, Eric Botteghin, Alessandro Salvi, Nicola Falasco, Simone Giordano, Giuseppe Bellusci, Francesco Donati, Lorenco Simic, Claud Adjapong

CENTROCAMPISTI: Mirko Eramo, Marcel Buchel, Andrea Franzolini, Michele Collocolo, Fabrizio Caligara, Anthony Fontana, Diego Fabbrini, Marcello Falzerano, Samuel Giovane, Eddy Gnahorè

ATTACCANTI: Federico Dionisi, Soufiane Bidaoui, Atanas Iliev, Filippo Palazzino, Francesco Intinacelli, Alessio Re, Christopher Lungoyi, Amato Ciciretti, Cedric Gondo, Pedro Mendes

I nuovi arrivati nel mercato estivo: Giordano, Bellusci, Donati, Simic, Adjapong, Falzerano, Giovane, Gnahorè, Lungoyi, Ciciretti, Gondo, Pedro Mendes

