ASCOLI PICENO – Brutto episodio che ha coinvolto questa mattina una 55enne: mentre percorreva in bicicletta la Circonvallazione Ovest di Ascoli, la donna è stata urtata da un’auto. Necessario l’intervento del 118: i sanitari hanno allertato l’elisoccorso per portare la ciclista all’Ospedale di Ancona-Torrette. L’auto che ha colpito la donna, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe fermata: la Polizia Locale è al lavoro per indagare.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.