ASCOLI PICENO-E’ stata presentata questa mattina a Palazzo dell’Arengo la 1^ edizione della “Distretti Ecologici Winter Cup”, il torneo organizzato dal Club bianconero, rivolto alla categoria Under 14, che si svolgerà il 28 e 29 dicembre e vedrà la partecipazione, oltre all’Ascoli Calcio, di due squadre di Serie A, Salernitana e Spezia, e di tre dilettantistiche, Alcione, Fornacette e Savio. In rappresentanza della categoria Under 14 erano presenti i calciatori Valerio Cocci e Nicolò Ciabattoni, oltre all’allenatore Simone Seccardini.

Il torneo sarà seguito dalle telecamere di My Soccer Player.

Andrea Passeri, Vice Presidente con delega al Settore Giovanile: “Teniamo a far crescere il Settore Giovanile puntando sulla formazione e sullo sviluppo dei ragazzi. La “Distretti Ecologici Winter Cup” è la prima tappa di un lungo percorso per costruire un futuro importante. Il torneo coinvolge le società più vicine al progetto Distretti Ecologici, marchio presente in molte realtà del territorio italiano; l’obiettivo è di posizionare Ascoli e il Picchio Village al centro del movimento giovanile”.

Domenico Stallone, Assessore allo Sport del Comune di Ascoli Piceno: “Il torneo rappresenta un’opportunità doppia: da una parte dà la possibilità agli Under 14 di potersi confrontare anche con realtà di massima serie, dall’altra è l’occasione per incrementare il turismo sportivo, considerando che in quei giorni siamo sotto Natale e che molti genitori dei tesserati saranno presenti in città per assistere alla manifestazione”.