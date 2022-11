OFFIDA – Nove quadri in cui si snodano percorsi di scoperta e riscoperta dell’universo femminile. “Parliamo di donne” è lo spettacolo che si terrà ad Offida al Serpente Aureo giovedì 24 novembre, alle ore 21, in occasione della ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite: la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). Ingresso gratuito.

“L’Amministrazione Comunale e la Proloco di Offida – commenta l’Assessore Isabella Bosano – hanno sostenuto un progetto di sensibilizzazione che, attraverso il teatro, la musica e la danza, presenta le molteplici sfumature dell’universo femminile, dando voce a personaggi diversi tra loro, dove anche l’ironia è protagonista”.



La violenza assume diverse forme e sfumature; non necessariamente procura lividi sulla pelle, ma lascia segni indelebili su chi ne è vittima. Solo un atto d’amore può essere in grado di colmare un “analfabetismo sentimentale”; da qui la scelta del titolo: Parliamo di donne.



Ironia, ingenuità, spregiudicatezza e coraggio i linguaggi degli attori in scena che vogliono far emergere tutta la femminilità di una donna che, anche se alle volte frantumata dal dolore, provata da esperienze negative, riesce a reinventarsi e ad affermarsi nella sua integrità.

Lo spettacolo è a cura della Nancy Effe Musical Company, con Sara Palladini, Nancy Fazzini, Roberto Di Donato, Ilenia Molinis.

