La commemorazione avrà luogo domani, sabato 26 novembre presso la Bottega del Terzo Settore in Corso Trieste alle ore 10. "Infrastruttura fondamentale per ridare una speranza di sviluppo alle aree interne del Centro Italia" – spiega il presidente di Sezione Gaetano Rinaldi

ASCOLI PICENO – Ferrovia dei Due Mari, la Sezione di Italia Nostra commemora il Comizio organizzato dalla Provincia, per annunciare l’inizio dei lavori. La commemorazione avrà luogo domani, sabato 26 novembre presso la Bottega del Terzo Settore in Corso Trieste alle

ore 10. Segue la lettera del Presidente Gaetano Rinaldi:

«Anche quest’anno la Sezione di Italia Nostra intende commemorare il famoso Comizio organizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno per festeggiare l’ormai deciso avvio del lavori per la Realizzazione della Ferrovia dei Due Mari. Poi, come è noto, non se ne fece niente e quanto era stato deciso e finanziato rimase lettera morta.

La Sezione ha voluto ricordare l’avvenimento non per una sterile ” lamentazione”, bensì per tenere accesa una tenue luce di speranza e per riaccendere l’interesse per la secolare vicenda oltre che per sollecitare il coinvolgimento attivo delle Comunità del Centro Italia.

Fortunatamente qualcosa negli ultimi tempi si è mosso. Si è costituito un Coordinamento per la realizzazione della Ferrovia Salaria che ha svolto in lavoro encomiabile, con il contributo concorde di tutte le forze politiche ed istituzionali, a partire dal Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, al Sen. Fede.

Ciò che prima appariva un sogno irrealizzabile, ora non appare più tale. Tanto ciò è vero che finalmente si sta provvedendo alla realizzazione dello Studio di Fattibilità per il collegamento ferroviario tra Ascoli ed Antrodoco.

Comunque, a parere della Sezione, bisogna restare vigili ed attenti.

Per questo si è ritenuto di organizzare la commemorazione il giorno 26 novembre 2022 presso la Bottega del Terzo Settore in Corso Trieste alle ore 10.00. L’incontro consentirà di conoscere meglio ciò che bolle realmente in pentola, se ci sono reali speranze che qualcosa di buono e giusto si possa realizzare per il nostro territorio e come si debba rinsaldare il nostro impegno e la nostra determinazione concorde per vedere finalmente realizzata una infrastruttura fondamentale per ridare una speranza di sviluppo alle aree interne del Centro Italia, differentemente condannate ad una forma di deprivazione sociale, economica e demografica sempre più grave.

La partecipazione concorde all’incontro dimostrerà che la comunità sostiene in maniera compatta la battaglia intrapresa.

Gaetano Rinaldi- Sez. di Italia Nostra».

