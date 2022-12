«In data odierna le scriventi OO.SS. Filcams Cgil Ascoli Piceno, Fisascat Cisl Marche, Uiltrasporti Marche hanno riunito in assemblea sindacale le lavoratrici ed i lavoratori impiegati nell’appalto servizi di pulizia presso l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno attualmente dipendenti della cooperativa Coopservice.

Le lavoratrici ed i lavoratori di questo appalto richiedono RISPETTO!!!

Il rispetto che è mancato nei loro confronti in questi ultimi 20 mesi da parte soprattutto dell’Area Vasta 5.

Queste lavoratrici e questi lavoratori sono stanchi di essere degli invisibili, dopo essersi spesi in questi anni, e particolarmente in questi ultimi anni di pandemia, per assicurare il loro prezioso servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti sanitari.

Da Marzo 2021 ad oggi si sono succeduti ben 3 cambi di appalto con relative riorganizzazioni e cambio di interlocutori, cambiando ben tre datori di lavoro nel giro di 20 mesi!

Oggi in assemblea è emerso che sembrerebbero diminuite le ore del servizio di pulizia programmata nei reparti ivi compresa la pulizia del pronto soccorso, del reparto rianimazione e delle sale operatorie con un ulteriore aumento del carico di lavoro e una riorganizzazione degli orari di lavoro che stravolge le loro vite e che non ha alcuna giustificazione razionale.

L’Area Vasta 5 deve fare chiarezza su quanto sta accadendo a queste lavoratrici e a questi lavoratori e su quanto sta accadendo al servizio di pulizia dell’Ospedale Mazzoni.

Lo deve a queste lavoratrici, a questi lavoratori, lo deve ai pazienti e a tutti i cittadini.

Tante volte le scriventi OO.SS. hanno sollecitato l’Area Vasta 5 a prendere in carico la questione, ma nulla di concreto è avvenuto.

Gli invisibili ora dicono basta!

Seguendo il mandato ricevuto dalla assemblea svoltasi in data odierna

le scriventi OO.SS. proclamano lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell’appalto dei servizi di pulizia dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, riservandosi di mettere in atto tutte le eventuali azioni, ivi compreso lo sciopero, a tutela di queste lavoratrici e di questi lavoratori che svolgono un servizio pubblico essenziale».

FILCAMS CGIL ASCOLI PICENO FISASCAT CISL MARCHE UILTRASPORTI MARCHE