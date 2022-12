FOLIGNANO – Si alza il sipario sul “Galà dello sport” a Folignano. Sarà la prima edizione per la manifestazione nata dalla collaborazione dell’amministrazione comunale con le società sportive del territorio. L’evento si terrà domenica 18 dicembre alle ore 18 presso il PalaRozzi di Villa Pigna. La serata sarà condotta da Matteo Porfiri e animata da Angelo Carestia. Saranno premiate le eccellenze nel mondo dello sport per l’annata 2021. Ma ci sarà spazio anche per il ricordo: due premi saranno consegnati in memoria di Pierluigi Federici e Emidio Chiappini. Parteciperanno anche Fabio Mariano Carboni, presidente del Comitato territoriale Ascoli-Fermo Fipav e saranno premiati anche esponenti del mondo arbitrale.

Folignano si dimostra culla pregiata per lo sport: oltre 500 bambini praticano un’attività sportiva, il PalaRozzi nel 2021 ha visto svolgersi 140 gare con 10 mila ore di utilizzo. E nell’ultimo periodo i folignanesi si mettono sotto i riflettori. Grandi sono i risultati raggiunti dai ragazzi delle scuole nel badminton, orienteering, duathlon, nella pallavolo, nel karate. Nel badminton folignanesi sono i campioni regionali, così come nell’orienteering. E bei risultati anche nella pallavolo e nel karate con successi a livello provinciale e regionale.

