L’uomo era già stato destinatario negli anni scorsi di altri quattro daspo, emessi per via di altre intemperanze in occasione di partite dell’Ascoli

ASCOLI PICENO – Un 56enne ascolano è stato denunciato a piede libero dalla Questura di Ascoli Piceno in seguito ai fatti avvenuti in occasione degli scontri verificatisi a margine della partita di calcio Ascoli-Genoa, giocata lo scorso 11 dicembre allo stadio “Del Duca” e valida per il campionato di Serie B. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per aver aggredito un poliziotto, rimasto ferito nella circostanza e tuttora inabile al servizio. Il Questore di Ascoli, Massimo Modeo, ha applicato al 56enne l’ulteriore sanzione del Daspo per la durata di cinque anni e altri cinque anni all’obbligo di firma. L’uomo, peraltro, era già stato destinatario negli ultimi anni di altri quattro provvedimenti Daspo, emessi sempre per intemperanze in occasione di partite dell’Ascoli.

La Questura di Ascoli sta inoltre vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza dello stadio “Del Duca”, per identificare i responsabili del lancio di fiaccole e fumogeni che alcuni tifosi del Genoa, dal settore a loro riservato, hanno effettuato contro i tifosi dell’Ascoli.

