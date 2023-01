ASCOLI PICENO – Il concorso nazionale “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta” entra tra le più autorevoli manifestazioni per il centenario della SIMC. Segue la nota del Comune:

«Il Concorso nazionale di composizione “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta”, che si svolge ad Ascoli Piceno, ha avuto il privilegio di entrare tra le più autorevoli manifestazioni per il centenario della SIMC, Società italiana musica contemporanea fondata nel 1923 da Alfredo Casella.

Come si legge sul sito della stessa società, “la SIMC ha sempre mantenuto lo scopo originario di promuovere e divulgare le nuove esperienze compositive degli autori del nostro Paese. Questo compito continua ancora oggi con la partecipazione di tanti soci, di diversa generazione, animati dal desiderio di confronto tra i compositori, rispettandone la pluralità dei linguaggi e ricercando collaborazioni tra le tante Associazioni di musicisti per la realizzazione di comuni progetti culturali e musicali”. Ad oggi sono 39 le città italiane e 52 le istituzioni rappresentate nel Manifesto generale del centenario.

“Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta” è ormai diventato un appuntamento fisso per Ascoli: a settembre 2022 si è conclusa la sesta edizione, come sempre organizzata dalla “Fondazione Mauro Crocetta” in collaborazione con l’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli».

