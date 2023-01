ASCOLI PICENO – Finito il periodo festivo di fine anno, caratterizzato dal blocco dei cantieri sull’A14, la percorribilità del tratto piceno dell’autostrada è tornata al suo consueto livello di difficoltà a causa dei lavori nei cantieri aperti. Purtroppo, oltre ai ritardi dovuti a file e rallentamenti vari che non pochi danni creano agli agenti di commercio, per lavoro abituati a trascorrere gran parte del lavoro in auto, si sono verificati anche incidenti mortali che hanno contribuito ad aggravare ancor più la fama di tratto infernale da Porto San Giorgio a San Benedetto del Tronto.

“Siamo profondamente addolorati per questo tributo di sangue pagato nel tratto incriminato! – dichiara Tullio Luciani, presidente provinciale FNAARC e consigliere nazionale. “Tributo che si somma alle varie problematiche che aggravano i costi di un settore, quello degli agenti di commercio, vera spina dorsale dell’economia della nostra Nazione, capace di sviluppare circa il 70% del Prodotto Interno Lordo. Riusciremo mai a percorrere con tranquillità e nei tempi giusti questo pezzo di autostrada?” conclude amareggiato Tullio Luciani.

