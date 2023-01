ASCOLI – Domenica 29 dicembre 2022 ore 17 presso la Libreria Rinascita sita in Piazza Roma si terrà presso la sala convegni della libreria Rinascita, di Ascoli

Piceno, il primo seminario organizzato dalla Redazione Politica A. Gramsci, gruppo di lavoro del PD provinciale per la formazione politica. Il seminario s’ intitola “Donne domani”.

Il gruppo di lavoro coordinato da Donatella Cataldi si compone di iscritti e simpatizzanti che lavorano su tematiche di vario genere, di interesse locale e nazionale. Trattasi di un seminario informativo indirizzato a tutti i cittadini che tengono a cuore le tematiche in oggetto, che sono: “Politiche per la natalità e la genitorialità” l’ingegner Manrico Farina approfondirà la tematica della denatalità, in Italia. Soprattutto nelle Marche si parla di inverno demografico: cosa significa per noi e come affrontano questo problema gli altri stati europei.

Subito dopo il consigliere regionale Arch. Anna Casini ci parlerà degli ostacoli che una donna deve affrontare per intraprendere l’attività politica, questo dopo che l’avv. Irene Massaccesi avrà illustrato alcuni dati legislativi utili anche a comprendere l’argomento successivo relativo alla violenza di genere, ulteriormente approfondito dalla presidentessa dell’associazione Giustizia Donna, avv. Francesca Biancifiori. Ci sarà anche un collegamento online con la Finlandia per parlare della donna con figli che lavora in quella lontana regione del nord, all’avanguardia nel welfare, dott. Riikka Kalayoki. Il segretario provinciale del PD, Francesco Ameli, saluterà i presenti, dando il benvenuto a tutti coloro che hanno avuto l’interesse di partecipare e l’onorevole Augusto Curti chioserà il seminario cogliendo i concetti utili da disseminare nella sua attività legislativa.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.