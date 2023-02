ASCOLI PICENO – Sostegno al pagamento delle utenze, in arrivo un nuovo bando con limite Isee fino a 20.000 euro. Ecco tutti i numeri:

«Ben 1.033 beneficiari per un totale di 200.290 euro erogati, che nei prossimi mesi diventeranno 277.000 euro. Sono questi i numeri degli aiuti messi in campo dall’Amministrazione comunale e destinati alle famiglie ascolane per il sostegno al pagamento delle utenze, che hanno fatto registrare aumenti importanti nell’ultimo periodo. Proprio per venire incontro ai cittadini e per alleggerire il carico economico di tali incrementi, l’Arengo ha pubblicato due bandi, il secondo dei quali verrà liquidato in questi giorni. Il primo aveva come limite un Isee di 10.000 euro: i beneficiari sono stati 680, per 139.550 euro erogati nel mese di dicembre. Nel secondo, l’Isee è stato portato a 14.000 euro e ha visto altre 353 famiglie ottenere il contributo, per un totale di 60.740 euro. “I numeri parlano chiaro – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – ed evidenziano l’importanza e l’urgenza di un’azione di sostegno come quella messa in campo dalla nostra Amministrazione. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento e crediamo che questo aiuto concreto possa dare un po’ di ossigeno alle famiglie. Il nostro impegno però non si ferma qui: a breve, infatti, pubblicheremo un nuovo bando per aiutare ancor più cittadini e famiglie ascolane”. Saranno infatti messi sul piatto ulteriori 76.710 euro, che serviranno per finanziare nuove domande: il limite Isee, in questo caso, sarà ancora più alto e arriverà fino a 20.000 euro. Potranno partecipare anche coloro che possiedono un Isee inferiore, che non abbiano fatto domanda per i bandi precedenti. L’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha spiegato: “Con questo terzo bando andremo a sostenere i ceti medi, perché anche per loro l’aumento dei costi delle utenze rappresenta un problema. Con molta lungimiranza cerchiamo di dare una mano a tutti coloro che sono in difficoltà: come Amministrazione stiamo costantemente tenendo alta l’attenzione sulle famiglie, con un atteggiamento di aiuto e supporto costante e tempestivo”».

