Il progetto ha come iniziativa di rendere la pratica sportiva e motoria accessibile per tutti e per tutte le età anche in presenza di limitazioni economiche e sociali

L’Uisp promuove il progetto “Sportpertutti”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Art.72 del DL 3 luglio 2017-Annualità 2020) per ridurre gli impatti negativi della “deprivazione sportiva” conseguenti alla pandemia Covid-19, e per rendere la pratica sportiva e motoria accessibile per tutti e per tutte le età anche in presenza di limitazioni economiche e sociali. Si tratta di interventi concreti per migliorare la resilienza della società civile agli effetti delle crisi che ciclicamente ci colpiscono, attraverso la sperimentazione di azioni “innovative” e l’erogazione di “Voucher Sportpertutti” per favorire l’accesso alle attività sportive delle singole persone.

Le domande ammesse a ricevere il Voucher SportPerTutti Uisp sono sate 280, del valore di 100 euro ciascuno per lo svolgimento dell’attività sportiva per un totale di 28.000 mila euro.

Tutti gli ammessi hanno ricevuto una e-mail con l’identificativo e le modalità di utilizzazione del Voucher che andrà riscattato entro, e non oltre, il 31 luglio 2023 presso i seguenti Comitati territoriali Uisp oppure presso una Asd o Società Sportiva Dilettantistica affiliata a questi Comitati: Ascoli Piceno, Avellino, Gorizia, Grosseto, Messina, Sassari, Terre Etrusco Labroniche.

Il comitato Uisp di Ascoli Piceno è orgoglioso di essere stato uno dei sette comitati a partecipare a questo importante Progetto con 30 voucher ammessi.

Ancora una volta cerchiamo di promuovere le nostre attività e le società del nostro territorio in questo periodo di estrema difficoltà che sta vivendo lo Sport.

L’obiettivo del progetto SportPerTutti è quello di incentivare la “ri-attivazione” delle persone di tutte le età dopo il lungo periodo della pandemia e valorizzare lo sport come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, sostenibilità, inclusione, previsti dall’Agenda ONU 2030 e dal Piano d’azione globale OMS sull’attività fisica per gli anni 2018-2030.

L’Uisp, coerentemente con le azioni previste dal progetto finanziato e con i suoi Comitati regionali e territoriali, è al fianco delle comunità territoriali per migliorare l’accesso delle persone alle opportunità offerte dall’attività fisica e dallo sport per il benessere fisico e psichico, con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate.

