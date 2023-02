I progetti coinvolti sono “Mind the sport” (2 volontari assegnati) e “Sport and go” (3 posti)

ASCOLI PICENO – C’è tempo fino alle 14 di venerdì 10 febbraio per presentare la domanda di partecipazione al bando per svolgere il Servizio Civile Universale come volontari: sono 5 i posti disponibili nei progetti sportivi delle Acli.

Ad Ascoli Piceno, presso la sede provinciale Acli, l’U.S. Acli collabora alla realizzazione di due progetti: “Mind the sport” (due volontari assegnati) e “Sport and go” (3 posti assegnati). I due progetti sono finalizzati a promuovere lo sport come valore aggregativo, sociale, educativo e formativo e valorizzare la pratica sportiva, in particolare dei giovani, in quanto strumento di crescita dal punto di vista psicologico e fisico.

I progetti avranno durata di 12 mesi e l’età per poter fare domanda è tra i 18 ed i 28 anni e 364 giorni.

Per candidarsi occorre verificare di avere i requisiti, essere in possesso dello Spid, accedere alla piattaforma “DOL”, compilare le sezioni, verificare i dati e confermare l’invio.

Ai volontari viene assegnato un rimborso spese mensile di 444,30 euro per un orario di servizio di 25 ore a settimana.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.