ASCOLI PICENO – E’ ripresa oggi pomeriggio al Picchio Village la preparazione dei bianconeri. L’Ascoli tornerà in campo sabato 18 febbraio al “Tardini” contro il Parma. Riscaldamento con mobilità e frequenza, esercitazioni uno contro uno, lavoro atletico, tattica e partita a campo ridotto il programma svolto.Domani sono in programma due allenamenti, alle ore 10 e alle 15, al Picchio Village.

Una vittoria importantissima quella ottenuta contro il Perugia, sia per il morale ma anche per la classifica, i bianconeri ora a quota 29, possono lavorare più tranquilli in vista del prossimo match.

Vittoria all’esordio per Roberto Breda, i tre punti mancavano dal 18 Dicembre nella vittoria in trasferta per 3 a 1 a Cosenza, in casa invece l’Ascoli ha ottenuto solo 13 dei 29 punti totali e l’ultima vittoria risaliva al 24 Ottobre per 2 a 1 sul Cagliari.

HIGHLIGHTS ASCOLI – PERUGIA

I bianconeri con con 27 gol fatti e 30 subiti debbono ritrovare nel reparto avanzato un punto di riferimento, senza Dionisi, con Gondo che fatica a trovare la rete, Forte che ancora deve bene ambientarsi e Mendes che non riesce ancora ad incidere, i gol dei centrocampisti rimangono imprescindibili, per altro un record personale per Collocolo che mai aveva segnato 4 reti in una stagione, un giocatore semore più fondamentale per questo Ascoli.Falzerano trequartista non ha convinto del tutto e il tecnico che ha in serbo due alternative tattiche può contare anche su Marsura che si è fatto trovare pronto col Perugia da subentrato.

Buchel ritrovato ha gestito bene a centrocampo scendendo un pò nella ripresa, Caligara ha lottato e si è sacrificato, Bellusci e Botteghin, coppia ritrovata, hanno blindato la difesa a quattro. Un buon inizio insomma sopratutto per lo spirito visto in campo e la voglia di vincere.

Prossima gara contro un Parma a quota 34 punti è in ottava posizione, l’ultima dei playoff e viene da un pareggio con la Ternana per uno a uno.

All’andata terminò 3 a 1 per i crociati, era il 17 settembre 2022. Il primo incrocio in B risale alla stagione 1973/74 un pareggio a reti inviolate a casadel Parma. Mister Pecchia dovrà valutare le condizioni di Ansaldi.

