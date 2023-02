Ad arbitrare, la gara valida per la 27^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma alle ore 20:30, allo stadio “Braglia” di Modena, sarà Matteo Gariglio di Pinerolo.

ASCOLI PICENO – Turno infrasettimanale per i bianconeri di mister Breda, reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Benevento. Ora

Ascoli in campo quindi già domani, mercoledì 1 marzo. Ad arbitrare, la gara valida per la 27^ giornata del Campionato di Serie BKT, sarà Matteo Gariglio di Pinerolo. Gli Assistenti sono Damiano Margani della sezione di Latina e Rodolfo Di Vuolo di quella di Castellammare di Stabia. Quarto Ufficiale Emanuele Ceriello di Chiari, al VAR Antonio Di Martino di Teramo, AVAR Salvatore Longo della sezione di Paola.

Squadra e staff, dopo la partita di Modena, pernotteranno in Emilia Romagna e giovedì mattina sosterranno una seduta di allenamento prima di fare rientro ad Ascoli.

Ascoli a quota 33 e Modena a quota 35. Tra gli ex proprio il tecnico dei canarini l’allenatore Attilio Tesser. In campo ex di giornata Davide Marsura, arrivato ad Ascoli nel mercato di gennaio e il centrocampista ex Ascoli, Nicola Mosti ora al club emiliano.

Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Ascoli-Benevento, ha comminato un’ammenda di € 1.000,00 al Club bianconero “per avere suoi sostenitori, al 20’ st lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno”.

Restano in diffida Buchel, Caligara, Dionisi, Eramo, Forte e Quaranta. Per la prossima gara col Modena rientreranno dalla squalifica Giovane e Gondo. Nel Modena assente per squalifica il fisioterapista Mirco Cinci, espulso al 46’ st di Reggina-Modena, “per aver contestato l’operato arbitrale alzandosi dalla panchina aggiuntiva”.

L’allenatore del Modena Attilio Tesser, ex della sfida ha parlato dopo la rifinitura: “Dobbiamo fare punti. Li dobbiamo fare sempre, ma visto che ragioniamo gara per gara, con l’Ascoli l’obiettivo è muovere la classifica. Alleno un gruppo sano, che non manca mai di mettere cuore e grinta in ogni gara, si è visto anche a Reggio Calabria, e che ha ben presente le difficoltà di questo campionato. Noi non abbiamo proclami da fare, ma un traguardo da raggiungere fissato a inizio stagione dalla proprietà”.

”Mi prenderò tutto il tempo possibile prima di scegliere chi mandare in campo”, sottolinea il tecnico gialloblu. E aggiunge: “L’Ascoli è reduce da tre risultati utili consecutivi, due vittorie e un pareggio, se i numeri dicono che fuori casa ha conquistato tanti punti, come i tre a Parma per esempio, vuol dire che ha qualità che esprime in fase difensiva e di ripartenza”. Il Modena ritrova il suo stadio dopo la vittoria sul Cagliari e il pareggio con il Genoa. “Quelle partite le abbiamo giocate dentro un certo clima ambientale, ma dobbiamo avere gli stessi stimoli, la stessa volontà e le stesse attenzioni anche in questa con l’Ascoli”, conclude Tesser.

