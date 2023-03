ASCOLI PICENO – Dopo la Santa Messa celebrata presso il Duomo di Ascoli in ricordo della Medaglia d’Oro del concittadino Giovanni Giacomini e dei propri cari “Andati Avanti” gli Alpini della città di Ascoli si sono ritrovati per l’annuale assemblea elettiva, occasione in cui è stata riconfermata la fiducia al consiglio uscente formato dal Presidente Claudio Tassotti, dal Segretario Mauro Corradetti ed i consiglieri Brigidi Bruno, Cappelli Pasqualino, Caramia Daniele, Manunza Antonio, Molteni Pierluigi, Nardecchia Efrem, Petracci Quirino, Vagnoni Paolo, Virgulti Barnardino.

Per le Penne Nere, quello appena trascorso è stato un anno particolarmente ricco di progetti volti al sociale con iniziative di raccolta fondi a favore di Organizzazioni di assistenza a persone disabili quali l’Associazione “Oltre” e lo Iom che si occupa di assistenza domiciliare oncologica, oltre allo svolgimento del progetto a favore delle scolaresche dell’entroterra montano, sulla genesi delle montagne e sull’utilizzo sostenibile delle sue risorse, volto a sensibilizzare nelle giovani generazioni un’etica di responsabilità finalizzata al miglioramento del proprio contesto di vita in rapporto all’ambiente che li circonda. Lo sguardo per questo 2023 sarà ora proiettato sull’inizio dei lavori di ricostruzione del noto Rifugio degli Alpini di Forca di Presta, ai piedi del Monte Vettore, i cui lavori di demolizione e ricostruzione della nuova struttura sono ormai prossimi, in attesa del 2024, anno in cui verrà celebrato il centenario di costituzione delle Penne Nere del nostro territorio.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.