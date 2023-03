OFFIDA – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il Patto Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno, in questo ambito premiato il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale: sono stati assegnati 500 mila euro al Comune di Offida per la realizzazione e l’allestimento degli spazi dedicati alla promozione del Carnevale Storico.

“Un’altra straordinaria notizia per il nostro Comune – commenta il Sindaco Luigi Massa – Il finanziamento a fondo perduto sarà destinato a un progetto innovativo che riguarderà il rapporto della nostra comunità con il Carnevale e che permetterà di veicolare ai visitatori il senso profondo di una manifestazione che ha tradizioni uniche e distintive”.

Sarà il Palazzo De Castellotti a ospitare spazi esperienziali e multimediali che valorizzeranno la dimensione storica, culturale e antropologica di una festa che da 500 anni vive e si evolve assieme alla comunità offidana.

“I visitatori – spiega il Sindaco – potranno vivere un’esperienza sensoriale del nostro Carnevale attraverso tecnologie audio/video di ultima generazione. Il progetto arricchisce l’offerta di attrattività turistico-culturale della nostra Città. Voglio ringraziare la compagine Amministrativa Provinciale e la struttura tecnica dell’ente, l’Ufficio Cultura del Comune e i progettisti che hanno collaborato per l’ottenimento di questo importante risultato”.

