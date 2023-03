In data venerdì 10 marzo ci sarà un ulteriore passaggio della gara che interesserà la zona industriale da Ancarano (rotatoria – altezza innesto asse attrezzato – via Mutilati invalidi del lavoro) alla strada provinciale per Offida (SP 1-P)

ASCOLI PICENO -Ascoli si prepara ad accogliere, giovedì 9 marzo, la “Tirreno Adriatico”, storica corsa a tappe maschile di ciclismo su strada. La quarta tappa della corsa ciclistica internazionale partirà da Greccio (in provincia di Rieti) e si concluderà Tortoreto (provincia di Teramo), attraversando la città di Ascoli. La carovana, provenendo da Acquasanta Terme, attraverserà Piazza Arringo indicativamente alle 13:30 del prossimo 9 marzo. Di conseguenza, intorno alle ore 12:00 (quindi un’ora e mezza prima del transito della manifestazione così come richiesto dalla direzione corse), saranno chiuse al traffico le strade interessate dal passaggio della gara così come di seguito riportato: Via Dino Angelini, Piazza Serafino Orlini, Via XX Settembre, Via Dante Alighieri, Via Alcide De Gasperi, Piazza Matteotti, Viale Indipendenza, Viale Marconi, Via 3 Ottobre, Via Napoli, Via Erasmo. Mari, Via Piceno Aprutina, Via Aspo (direzione Folignano).

In data venerdì 10 marzo ci sarà un ulteriore passaggio della gara che interesserà la zona industriale da Ancarano (rotatoria – altezza innesto asse attrezzato – via Mutilati invalidi del lavoro) alla strada provinciale per Offida (SP 1-P).

Tale passaggio avverrà indicaivamente alle ore 12.45. Pertanto, dalle 11.45 verrà interdetta la viabilità, per il tempo necessario al passaggio della carovana, lungo l’asse attrezzato (via Mutilati invalidi del lavoro), nonchè sulla salaria SR4, in entrambe le direzioni.

Nei prossimi giorni verranno comunicati eventuali e/o ulteriori aggiornamenti.

